Vídeo: apoiadores de Bolsonaro fazem vigília após 1º dia do julgamento

Deputados aliados e apoiadores do ex-presidente, Jair Bolsonaro marcaram presença em frente ao condomínio onde ele cumpre prisão domiciliar

Vigília ocorre em frente ao condomínio onde ele cumpre prisão domiciliar (Metrópoles/Álvaro Luiz)

Após o primeiro dia do julgamento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que analisa a suposta trama golpista atribuída ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a outros sete réus, apoiadores do ex-mandatário realizaram uma vigília, na noite desta terça-feira (2/9), em frente ao condomínio onde ele cumpre prisão domiciliar.

Os manifestantes chegaram ao local por volta das 20h e permaneceram em apoio ao ex-mandatário. Entre os presentes estavam os deputados federais Zé Trovão (PL-SC), Gustavo Gayer (PL-GO), André Fernandes (PL-CE) e Gilvan da Federal (PL-SC), que acompanharam a mobilização.

Na véspera, segunda-feira (1º/9), os apoiadores também marcaram presença na porta do condomínio, em companhia dos filhos do ex-presidente. Os vereadores Carlos Bolsonaro (PL-RJ) e Jair Renan Bolsonaro (PL-SC) visitaram o pai na residência em que cumpre prisão domiciliar, em Brasília.



Confira as informações completas no Metrópoles.