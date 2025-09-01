PSD filia seu 70º prefeito de Pernambuco: "O partido que mais vem crescendo no Brasil", diz Raquel

No evento, a governadora também falou do sentimento de pertencimento na legenda desde que se filiou em março deste ano

Filiação do 70º prefeito de Pernambuco ao PSD, Dr. Evaldo Bezerra, prefeito do município de Mirandiba (Foto: Crysli Viana/ DP FOTO)

No evento de inauguração da nova sede do Partido Social Democrático (PSD), nesta segunda (1º), a governadora Raquel Lyra ressaltou a força do PSD como o “partido que mais vem crescendo no Brasil” e falou do sentimento de pertencimento na legenda desde que se filiou em março deste ano.

"Me sinto como se sempre fosse daqui, como se tivesse ajudado a fundar o partido. Mas já que não ajudei a afundar, estou ajudando a crescer. Nós, todos juntos, estamos ajudando esse partido a crescer e a juntar".

A governadora também ressaltou o movimento “de transformação” que tem conduzido em seu governo por Pernambuco e que, por consequência, tem chamado os governantes de municípios para o partido.

"Esse movimento que começou em Pernambuco veio para ficar. Não porque sou dona do estado, mas porque é um movimento do povo de Pernambuco, que exigiu transformação quando nos elegeu e que precisa de instituições fortes no representante. O PSD é um partido que me representa e que eu quero que possa representar o povo pernambucano", afirmou.

A inauguração, que reuniu prefeitos de todo o Pernambuco, marcou a filiação do 70º prefeito de Pernambuco filiado ao PSD, o Dr. Evaldo Bezerra, que governa o município de Mirandiba, no Sertão de Pernambuco, e que deixou o PSB, partido de João Campos. Em discurso, o novo pessedebista reiterou o trabalho da governadora em seu município, a quem disse “simbolizar” seriedade e respeito em Pernambuco.

“Minha cidade é uma cidadezinha pequena do interior de Pernambuco, que sempre teve atenção desse governo. Então, hoje estou me filiando ao partido do qual tem feito um trabalho exemplar a todos os municípios de Pernambuco. Meu pequeno município já tem creche, cozinha comunitária, tem quatro quadras, eu digo mais, etc, etc, de muitas ações que esse governo tá fazendo pro meu pequeno município e tá fazendo pelo município de vocês também".

A governadora ainda disse que o partido está de “braços abertos” para receber os que desejem entrar no “movimento de mudança que começou em Pernambuco, que não vai parar”.

"Alguém tem dúvida de que o PSD já é o maior partido da história de Pernambuco? São 70 prefeitos filiados. Nós faremos a maior bancada de deputado estadual, a maior bancada de deputado federal, respeitando os nossos aliados e garantindo o crescimento deles. Esse partido cresce porque junta pessoas boas, pessoas de bem e propósitos e é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, filiando o nosso 70º prefeito”, discursou a governadora.