Raquel vai construir novo Batalhão no Cabo

Anúncio ocorre ainda em meio à polêmica do governo do estado com a prefeitura municipal sobre a criminalidade do município

O policiamento é feito por agentes do 16º BPM, responsável pela segurança do bairro, e de outras unidades especializadas (Foto: SDS)

O governo de Pernambuco deve anunciar, nesta segunda-feira (1º), a construção de um Batalhão da Polícia Militar (BPM) no município do Cabo de Santo Agostinho, com investimento de R$ 12,2 milhões. O anúncio acontece em meio à polêmica envolvendo a prefeitura municipal e a gestão da governadora Raquel Lyra sobre a segurança pública no município. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a cidade foi a quinta do país com o maior número de mortes violentas intencionais (MVI) em 2024.



Em junho deste ano, o prefeito do Cabo, Lula Cabral – opositor da gestão estadual - fez uma solicitação, pessoalmente, à governadora para que ela pedisse o envio de tropas da Força Nacional para a cidade, por conta dos altos índices de criminalidade. Segundo Lula, o apelo já havia sido feito publicamente em maio, não houve avanço no processo. Ele alega que o efetivo atual da Polícia Militar não tem sido suficiente para conter a criminalidade, especialmente os homicídios.



Ainda de acordo com o prefeito, o 18º Batalhão da Polícia Militar, responsável pela segurança do Cabo de Santo Agostinho e de Ipojuca, conta com um efetivo de 320 policiais. Isso representa uma média de um policial para cada mil habitantes, índice considerado abaixo do ideal para a demanda local.



Em resposta, Raquel Lyra afirmou que não iria fazer o pedido – segundo a legislação, a solicitação de interferência da Força Nacional, vinculada ao governo federal, precisa ser referendada pelos governos estaduais – por conta da melhoria dos índices de violência em Pernambuco, incluindo os do Cabo.

Segundo a Secretaria de Defesa Social, os homicídios na cidade tiveram redução de 11%; a violência doméstica de 16%, os roubos de 22%. “Pernambuco está no caminho certo, temos absoluta condição de enfrentar a criminalidade, como nós estamos fazendo. Então nós não vamos encaminhar ao governo federal o pedido de Força Nacional”, ressaltou a governadora.



Esse também foi o motivo apresentado pela Secretaria de Defesa Social para deixar o Cabo fora da lista das cidades que vão receber novos batalhões da Polícia Militar, a partir do próximo ano. No início de junho, a governadora encaminhou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, prevendo a criação de cinco novos BPMs, além da conversão de duas companhias em batalhões.



Pela proposta, serão construídos o 27º BPM em Goiana, na Zona da Mata Norte; o 28º BPM em Bezerros, no Agreste; o 29º BPM em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR); o 3º Batalhão Integrado Especializado (BIEsp) em Arcoverde, no Sertão; e o 4º BIEsp em Barreiros, na Zona da Mata Sul. A proposta de reestruturação também inclui a criação do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), com sede no Recife Antigo, e do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), com sede em Igarassu, na Região Metropolitana. Ambos substituem unidades anteriores (CIPOMA e Ciatur).

A reportagem procurou o governo do estado para saber mais detalhes sobre o projeto que será anunciado amanhã, mas não teve retorno.