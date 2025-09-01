Blog Dantas Barreto
Raquel Lyra critica alterações no projeto de empréstimo de R$ 1,5 bilhão
O pedido de empréstimo de R$ 1,5 bilhão que o Governo de Pernambuco pretende contratar ainda tramita na Assembleia Legislativa, mas com modificações que não atendem à proposta original.
Publicado: 01/09/2025 às 13:23
Raquel Lyra (Rafael Vieira/DP)
