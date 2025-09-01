BLOG DANTAS BARRETO

Raquel Lyra critica alterações no projeto de empréstimo de R$ 1,5 bilhão

O pedido de empréstimo de R$ 1,5 bilhão que o Governo de Pernambuco pretende contratar ainda tramita na Assembleia Legislativa, mas com modificações que não atendem à proposta original.

Ricardo Dantas Barreto

Publicado: 01/09/2025 às 13:23