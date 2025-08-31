Governo anuncia investimentos em saúde na Região Metropolitana

Hospital da Restauração (Rafael Vieira)

O Governo de Pernambuco anuncia, nesta segunda-feira (1º), o investimento de R$ 105 milhões na reforma dos hospitais Otávio de Freitas, Agamenon Magalhães, Barão de Lucena e em uma nova etapa do Hospital da Restauração. Também será assinada a ordem de serviço para a construção da Maternidade de Igarassu, com investimento de R$ 56,4 milhões.

Os detalhes dos projetos serão informados durante a última rodada do programa Ouvir para Mudar, no bairro da Macaxeira, no Recife. A governadora Raquel Lyra deverá anunciar, ainda, investimentos nas áreas de mobilidade, habitação, educação, recursos hídricos, saneamento, ciência e tecnologia, turismo e políticas para criança e juventude.

O programa Ouvir para Mudar percorreu o Estado no último mês, passando por 11 municípios do Sertão, Agreste e Zona da Mata. Nesta etapa final, chega à Região Metropolitana para registrar demandas da população e confirmar obras e entregas para 2026.