Lula visita moradores de Brasília Teimosa após 22 anos

Após entrega de títulos de propriedade, presidente Lula conversou com os moradores de Brasília Teimosa que o recepcionaram em janeiro de 2003

Presidente Lula é recepcionado por moradores de Brasília Teimosa (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retornou ao bairro de Brasília Teimosa, no Recife, na tarde desta quinta-feira (14). O presidente abraçou, apertou as mãos e conversou com os moradores no mesmo local em que esteve em 10 de janeiro de 2003, recém-eleito para o primeiro mandato, quando a comunidade era formada por quase 600 palafitas.

Vinte e dois anos depois, o bairro recifense recebeu novamente o presidente, desta vez na cerimônia de entrega de títulos de propriedade para famílias residentes no bairro de Brasília Teimosa.

Um desses moradores é a socióloga Tânia Cristina Ribeiro, que aos 58 anos reencontrou o presidente Lula, a quem conheceu em 2003. Tânia foi uma das fundadoras da Comissão de Palafitas do bairro, uma das articulações sociais que receberam o presidente à época.

Em vídeo publicado nas redes sociais mostrando a visita ao bairro, moradores e apoiadores de agradeceram Lula, o chamaram de “guerreiro”. Na legenda, Lula escreveu:

“Hoje, voltei a Brasília Teimosa, onde cada rua guarda memórias e cada rosto conta uma história. Foi aqui que sonhos se encontraram com a luta e que a esperança aprendeu a resistir. Porque o coração do Brasil bate mais forte quando está junto da sua gente”.



Títulos de regularização

O presidente prometeu retornar em janeiro para entregar mais de sete mil títulos de propriedade. No evento desta quinta, o presidente entregou 599 títulos de regularização fundiária de interesse social, em parceria com a Prefeitura do Recife. A ação integra o Programa Imóvel da Gente, política pública de regularização fundiária promovida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).