Presidente Lula posa ao lado de Neiff durante encontro com artistas do brega no Recife

O presidente Lula (PT) visita Pernambuco nesta quinta-feira (14). Além de Neiff, os cantores Conde Só Brega e Dany Miller também participaram do encontro com o político.

Em visita à capital pernambucana nesta quinta-feira (14), o presidente Lula (PT) encontrou representantes da cena brega recifense. Entre os artistas que participaram do encontro estão o MC de brega funk Anderson Neiff e os cantores Conde Só Brega e Dany Myller.

Neiff compartilhou o momento nos stories do seu perfil no Instagram. No registro, o presidente veste óculos juliet dourados, que é símbolo do brega funk, e posa ao lado do MC. No story seguinte, o artista diz que não é de esquerda, nem de direita.

LULA EM PERNAMBUCO

Na manhã desta quinta-feira, Lula esteve na cidade de Goiana para a inauguração da fábrica de hemoderivados da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás).

À tarde, o presidente Lula e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitaram o Hospital Ariano Suassuna Hapvida, no bairro da Ilha do Leite, no Centro do Recife, para acompanhar o início dos atendimentos especializados ofertados pelos planos de saúde a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

A agenda no estado se encerra com com uma vista ao bairro de Brasília Teimosa, a partir das 17h, onde o presidente participa da entrega de 599 títulos de regularização fundiária de interesse social da comunidade, em parceria com a prefeitura do Recife.

