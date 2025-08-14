Faixas, aplausos e até cachorro de boné: veja recepção de Lula em Brasília Teimosa

Moradores de Brasília Teimosa recebem o presidente Lula (Foto: Marina Torres/DP Foto)

A orla de Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife, ficou tomada por faixas, camisas, mensagens de apoio, mesas com aperitivos e até animais caracterizados para receber o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o evento de entrega de 599 títulos de regularização fundiária de interesse social aos moradores.

O pescador João Batista, de 46 anos, mora na Rua Brasília Formosa, onde o palco do evento foi montado. Com um filho no colo, bandeira estendida e olhar de realização, ele acompanhou, da calçada de casa, o discurso do presidente.

“Moro aqui há 46 anos e essa é a segunda vez que vejo o presidente Lula. Admiro ele por tudo o que faz e ainda pediria que fizesse mais pela segurança, mas, em relação à infraestrutura e habitação, estou satisfeito”, afirmou.

Com um cachorro de boné em apoio a Lula, o groomer Marco Aurélio, de 47 anos, também esteve presente à cerimônia e destacou que o pet gosta da movimentação e fica animado ao ver tantas pessoas.

1 / 12 2 / 12 3 / 12 4 / 12 5 / 12 6 / 12 7 / 12 8 / 12 9 / 12 10 / 12 11 / 12 12 / 12 < >

“Estou aqui para manifestar meu apoio, especialmente pelo apoio que ele sempre ofereceu à comunidade de Brasília — um dos poucos presidentes, se não o único, a frequentar e se envolver com a região. Meu cachorro fica muito animado quando percebe a movimentação na orla. Como sou morador daqui, ele fica ansioso para sair”, disse.

A freira Aurieta Xenofonte, de 86 anos, afirmou ter recebido um presente de aniversário adiantado por ter visto o presidente.

“Hoje ganhei o maior presente, pois ele transformou Brasília Teimosa em um exemplo de intervenção social. Sou muito grata, pois ele não luta apenas por Brasília Teimosa, mas pelo Brasil e pelo mundo. Somos muito felizes por termos um presidente que nos representa tão bem”, registrou a moradora, destacando que, antes, o local sofria com problemas de infraestrutura.