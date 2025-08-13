"Estou devendo uma cerveja": após 23 anos, população de Brasília Teimosa se prepara para reencontro com Lula

Tânia conheceu Lula há 23 anos, na primeira visita do presidente à comunidade (Rafael Vieira/DP Foto )

Quantos brasileiros podem dizer que devem uma promessa a um político? Aos 58 anos de idade, a socióloga Tânia Cristina Ribeiro brinca que se prepara para a possibilidade de pagar uma cerveja para o presidente Lula. No dia 10 de janeiro de 2003, durante a primeira visita do chefe de estado, um vizinho descrente da exequibilidade do projeto de urbanização de Brasília Teimosa, apostou uma grade de cerveja na tese de que o mandatário, à época recém-eleito para seu primeiro mandato, não concretizaria a retirada das 580 palafitas existentes no bairro. “Lula disse que eu podia apostar e que ele iria ‘tomar uma’ com a gente”, lembra Tânia.

Vinte e três anos depois, a Brasília Teimosa que se prepara para receber o ato político de Lula, marcado para acontecer às 17h desta quinta-feira (13), é um bairro bem diferente daquele que o presidente conheceu na primeira visita. No lugar das antigas palafitas, uma orla com ciclofaixa, posto de bombeiros, quadras esportivas e vias públicas asfaltadas ajuda a explicar a popularidade do presidente no local.

“Meu vizinho disse que era ‘balela’, que ninguém nunca faria nada por Brasília Teimosa. Eu sabia que seria diferente, porque Lula é da classe trabalhadora. Sentimos na pele a diferença dos outros governos para o dele”, acrescenta Tânia.

Militante da juventude católica nos anos 1980, ela foi uma das fundadoras da Comissão de Palafitas do bairro, uma das articulações sociais que receberam o presidente em sua primeira visita. “A única coisa que falta é o título de posse. Pegaram meus documentos. Talvez já receba o meu na cerimônia”, celebra.

Urbanização

No evento desta quinta (14), o presidente entregará 599 títulos de regularização fundiária de interesse social, em parceria com a Prefeitura do Recife. A ação integra o Programa Imóvel da Gente, política pública de regularização fundiária promovida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

De acordo com o governo federal, Brasília Teimosa foi um dos objetos do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre MGI e a prefeitura do Recife para a efetiva entrega dos títulos aos beneficiários. Na Etapa 1, a entrega de títulos contempla uma área de aproximadamente 80.000 m², avaliada em mais de R$ 3,8 milhões.

As medidas são a culminância de uma luta tão antiga quanto a comunidade, uma antiga ocupação de pescadores, surgida nos anos 1950. Na época, esses trabalhadores precisavam reconstruir suas casas diariamente, após sucessivas demolições praticadas pelo governo estadual, que desejava instalar um depósito de inflamáveis na área. A urbanização definitiva só aconteceu a partir de 2003, quando os moradores das palafitas passaram a ser realocados para um conjunto habitacional no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste.

“Recebi auxílio moradia por um tempo, tudo direitinho. Depois ganhei meu apartamento”, afirma o autônomo Josafá Rodrigues da Silva, que morava em uma palafita em Brasília Teimosa.

Ele confessa que sente saudades da proximidade do mar, mas reconhece que a vida mudou para melhor com os investimentos em infraestrutura urbana no bairro. “Para ir trabalhar, precisava colocar uma muda de roupa dentro de uma sacola e jogar na maré. Só trocava de roupa no trabalho. Amanhã, espero estar com Lula”, afirma.