Pela primeira vez, Raquel não vai acompanhar Lula em agendas em Pernambuco

Com agendas em Goiana e no Recife, Lula não estará acompanhado por Raquel Lyra na quinta-feira (14); a vice, Priscila Krause, vai representar governo de Pernambuco

Mudança de partido da governadora Raquel Lyra teria sido para se aproximar da base do presidente Lula (Foto: Ricardo Stuckert / PR)

A governadora Raquel Lyra (PSD) não estará presente nas agendas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Pernambuco nesta quinta-feira (14). Ela estará no Sertão do estado durante a visita presidencial ao município de Goiana, na Zona da Mata Norte, e ao Recife.

A agenda da governadora será no Sertão pernambucano, onde participa do início da segunda etapa do Ouvir para Mudar, ação lançada no início da gestão para ouvir as prioridades do povo. O governo estadual será representado pela vice-governadora Priscila Krause (PSD), que também acompanhou a primeira-dama Janja em agenda na última terça (12).

Esta é a primeira vez que Lula não estará acompanhado de Raquel em Pernambuco desde que foram empossados, em 2023. As últimas passagens do presidente pelo Estado contaram com trocas de acenos políticos entre os gestores – a mais recente aconteceu em Salgueiro, no Sertão, no dia 28 de maio.

Apesar de estar representada pela vice-governadora, a ausência de Raquel sinaliza um possível afastamento do petista. Nas últimas semanas, Lula tem reforçado publicamente sua aliança com o prefeito do Recife, João Campos (PSB), provável adversário da governadora nas eleições de 2026, que também preside o partido do atual vice-presidente, Geraldo Alckmin.

Já o PSD tem se distanciado do governo Lula, apesar de possuir três ministérios na Alvorada. Recentemente, o presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, fez declarações favoráveis a uma possível candidatura à presidência do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e também cogitou lançar o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), em 2026.

A governadora teria se filiado ao PSD justamente para se aproximar do governo Lula, em um movimento que levantou discussão sobre o petista ter dois palanques em Pernambuco. Na época, Kassab chegou a dizer que os quadros do partido teriam liberdade para escolher seus candidatos a presidente.

Agenda

Pela manhã, Lula estará em Goiana para a inauguração da fábrica de hemoderivados da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás). À tarde, no Recife, ele visita o Hospital Ariano Suassuna, na Ilha do Leite, onde anunciará o programa Agora Tem Especialista.

O presidente participa, ainda, da cerimônia de entrega de títulos de regularização fundiária de interesse social da comunidade de Brasília Teimosa, Zona Sul, em parceria com a prefeitura do Recife.