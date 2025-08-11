Lula deve voltar a Brasília Teimosa na quinta-feira (14)

Lula visita Brasília Teimosa com 10 dias do seu primeiro mandato (Agência Brasil)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deverá aterrissar na próxima quinta-feira (14) no Recife com a previsão de cumprir agenda em Brasília Teimosa, na Zona Sul da cidade, envolvendo a regularização fundiária de imóveis na localidade. Apesar de a agenda ainda não ter sido oficializada, a previsão é que ele faça alguns anúncios para o estado.

O local escolhido é bastante emblemático tanto para Lula, quanto para a sua relação com a cidade. Em 10 de janeiro de 2003, recém-empossado para o seu primeiro mandato como presidente, ele esteve em Brasília Teimosa que, na época, vivia uma realidade completamente diferente.

Tomada por palafitas e por moradores que não conseguiam dormir em noites de maré alta e chuva, a comunidade se tornou um símbolo.



Acompanhado de 30 dos seus 34 ministros, o presidente decidiu pela visita após ter dito, em campanha, que uma das suas primeiras ações, tão logo tomasse posse, seria levar seu governo para conhecer a extrema pobreza. E assim ocorreu. No mesmo dia, hora antes, a comitiva esteve em Teresina (PI), onde visitou a comunidade Irmã Dulce.

À tarde, foi a vez de Brasília Teimosa. Dezenas de pessoas se aglomeravam na beira da praia, em frente às palafitas, esperando o presidente chegar. Assim que ele botou o pé fora do carro, a multidão furou a pequena barreira de seguranças para tentar chegar perto e falar com Lula.

A proteção precisou ser reforçada até ele chegar na casa de uma das moradoras, onde entrou conversou e prometeu a urbanização do local.

Dos ministros que o acompanhavam, o mais aplaudido, sem dúvida, foi o da Cultura: Gilberto Gil. Também estavam presentes o de Desenvolvimento Regional, Ciro Gomes; e até mesmo o da Fazenda, Antonio Palocci. Nem é preciso lembrar que ambos, com o passar do tempo, saíram totalmente da lista de pessoas próximas ao presidente.

Depois da visita, a promessa foi cumprida. No lugar que ficavam as palafitas foi totalmente urbanizada, a Avenida Brasília Formosa foi inaugurada e os moradores daquelas habitações precárias foram transferidos para conjuntos habitacionais.

Lula chegou a visitar Brasília Teimosa mais uma vez, mas não como presidente e, sim, durante a caravana “Lula Pelo Brasil” realizada em 2017, poucos meses antes de ser preso.

