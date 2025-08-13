Lula vem a Pernambuco nesta quinta (14); veja agenda

O presidente vem a Pernambuco para agenda no Recife e Mata Norte

Presidente Lula (PT) (Foto: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) virá a Pernambuco, nesta quinta-feira (14), para agenda no Recife e Mata Norte.

Pela manhã, a partir das 11h, Lula participa da cerimônia de inauguração da fábrica de hemoderivados da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás), em Goiana.

A nova planta fabril vai produzir medicamentos essenciais ao Sistema Único de Saúde (SUS), como albumina, imunoglobulina e fatores de coagulação VIII e IX -, por meio do plasma das doações de sangue.

À tarde, no Recife, Lula visita o Hospital Ariano Suassuna, na Ilha do Leite, área central da capital, onde anunciará o programa Agora Tem Especialista.

Também na parte da tarde, o presidente participa da cerimônia de entrega de 599 títulos de regularização fundiária de interesse social da comunidade de Brasília Teimosa, também na Zona Sul, em parceria com a prefeitura da capital pernambucana. A previsão é de que o evento comece às 17h.

A regularização é um avanço do Programa Imóvel da Gente, política pública de regularização fundiária promovida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Brasília Teimosa foi um dos objetos do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre MGI e a prefeitura do Recife para a efetiva entrega dos títulos aos beneficiários. Na Etapa 1, a entrega de títulos contempla uma área de aproximadamente 80.000 m², avaliada em mais de R$ 3,8 milhões.