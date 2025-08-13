° / °

Política
OPOSIÇÃO

Oposição fará força-tarefa para entregar dossiê contra Moraes a embaixadores

A oposição espera que a proposta de emenda à Constituição (PEC) do fim do foro privilegiado seja votada na próxima semana

Estadão Conteúdo

Publicado: 13/08/2025 às 16:59

Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes/Foto: EVARISTO SA / AFP

Ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes (Foto: EVARISTO SA / AFP)

A oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Congresso Nacional fará uma força tarefa para entregar documentos a embaixadores de outros países denunciando supostos crimes cometidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Esse relatório terá como base denúncias feitas por Eduardo Tagliaferro, ex-servidor do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que trabalhou com Moraes que passou a se alinhar com apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"A oposição reitera que continuará vigilante e atuante para que as pautas prioritárias avancem no Parlamento e para que a verdade sobre os abusos cometidos no Judiciário seja levada à comunidade internacional", disse a oposição, em nota.

Ainda segundo esse comunicado, a oposição espera que a proposta de emenda à Constituição (PEC) do fim do foro privilegiado seja votada na próxima semana, como já noticiou o Estadão.

"Há um entendimento em andamento para aprimorar o texto, garantindo mais eficácia e segurança jurídica", diz a nota do grupo, assinada pelo líder da oposição na Câmara dos Deputados, Zucco (PL). Segundo esse texto, por isso a PEC não foi levantada na reunião de líderes desta terça-feira, 12.

"O compromisso firmado com a sociedade e com os líderes partidários é claro: o texto irá a voto até a próxima semana. Após a apreciação da PEC, vamos avançar na pauta da anistia, que também é uma prioridade para corrigir injustiças cometidas nos últimos anos", disse.

Líderes ouvidos pela reportagem dizem que há de fato apoio de legendas do Centrão ao fim do foro privilegiado, com alterações no texto, mas que não havia clima para votação nesta semana. Para esses líderes, ainda é necessário ouvir o sentimento dos deputados de suas respectivas bancadas.

Sobre a anistia, porém, não há nenhuma expectativa dos líderes de partidos de Centrão que esse tema seja votado tão cedo.

