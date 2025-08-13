° / °

Economia
Mais crédito: Alckmin detalha socorro a empresas atingidas pelo tarifaço

Em entrevista coletiva, em Brasília, Alckmin afirmou que o governo vai elevar o Reintegra para as grandes empresas que exportam para os Estados Unidos

Diario de Pernambuco

Publicado: 13/08/2025 às 13:23

Vice-presidente Geraldo Alckmin/Reprodução de vídeo

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), detalhou, nesta quarta (13), como será o plano para socorrer as empresas atingidas pelo Tarifaço imposto ao Brasil pelo presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump.

Em meio a uma “guerra” travada com o Brasil sob o argumento de perseguição política ao ex-presidente Jair Bolsonaro, Trump determinou que, desde o início de agosto, empresas que exportam produtos para os EUA devem pagar sobretaxa de 50%.

Em entrevista coletiva, em Brasília, Alckmin, afirmou que o governo vai elevar o Reintegra para as grandes empresas que exportam para os Estados Unidos.
Assim, vai conceder crédito tributário de 3%, e ampliar para 6% o percentual para pequenas empresas.

O vice-presidente também falou sobre o “drawback”. É um termo para se referir a momentos em que produtos importados usados como insumos para exportação geram crédito tributário.

Nesse caso, haverá prorrogação por um ano.

“O presidente Lula orientou um conjunto de medidas, mas destacaria na área da indústria o Reintegra, que é medida importante. Já tinha feito para pequena empresa, as micro e pequenas já tinham, devolvendo 3% do valor exportado. Isso dá impulso à exportação, esse Reintegra está sendo estendido a todas as empresas que exportarem par aos EUA”, disse Alckmin.

O vice-presidente também falou sobre compras governamentais, e diferimentos (postergação no pagamento) de impostos.
“Há medidas de crédito, com fundo garantidor, compras governamentais. Municípios, estados e União, também ajudando, diferimento na área tributária, um conjunto de medidas procurando atender o setor produtivo. E abertura de mercado”, disse Alckmin.

