"A gente precisa proteger a vida das nossas crianças" diz primeira-dama Janja defendendo a regulamentação das redes sociais

Janja em visita a Itapissuma (Rafael Vieira/DP)

No Dia Internacional da Juventude, a primeira-dama do Brasil, Janja, reforçou a importância da regulamentação das redes sociais como medida para proteger crianças e adolescentes. Durante visita à Colônia de Pesca Z10, em Itapissuma, na Região Metropolitana do Recife, ela afirmou que a proposta deve avançar para garantir responsabilidade sobre conteúdos publicados no ambiente digital.

“Eu tenho repetidas vezes falado sobre a regulamentação das redes sociais. Fui muito criticada por isso, mas parece que, enfim, a sociedade colocou o olhar sobre isso e eu estou muito feliz, porque acho que a gente precisa é proteger a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes”, declarou Janja. “É sobre não deixar que eles sejam expostos ao que acontece na rede social sem que haja responsabilização.”

Para Janja, a regulamentação das redes sociais é um tema que ganhou força recentemente, mas que ainda exige debate amplo na sociedade. Ela defende que a medida seja tratada como uma pauta de proteção à infância e à juventude.