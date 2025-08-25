Genial/Quaest: 55% julgam justa a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro
Entre os que concordam com a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, 58% são mulheres, segundo a pesquisa e 12% se identificam como 'bolsonaristas'
Bianca Lucca - Correio Braziliense
Publicado: 25/08/2025 às 07:49
Pesquisa Genial/Quaest aponta que 55% dos brasileiros acham que a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro é justa - ((crédito: Minervino Júnior/CB))
Mais da metade dos brasileiros avaliam que a prisão domiciliar do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, é justa. É o que revela a pesquisa “Denúncia Bolsonaro da Genial/Quaest” publicada nesta segunda-feira (25/8), que entrevistou, entre 13 e 17 de agosto, 2.004 pessoas de diferentes municípios.
Segundo o levantamento, 55% dos entrevistados consideram a sentença justa, enquanto 39% julgam-na injusta. Uma parcela de 6% não soube responder a pergunta. Entre os entrevistados favoráveis à prisão domiciliar, a maioria são mulheres (58%).
A predominância regional da posição favorável é do Nordeste (65%), seguida pelo Sudeste (54%), Centro-Oeste/Norte (48%) e Sul (47%). Na faixa etária, pessoas entre 16 e 34 anos são maioria, em 59%.
- Em nova crítica, Eduardo Bolsonaro chama Moraes de "juiz louco"
- Flávio Bolsonaro diz que mãe e avós foram feitos reféns durante assalto; veja vídeo
- Com boneco de Bolsonaro nas mãos, Tarcísio diz que tempo trará justiça a ex-presidente
- Conversas de Eduardo aumentam pressão para PL ceder à anistia sem Bolsonaro
Já entre os que consideram a prisão injusta, os homens lideram a opinião, com 42%. Indivíduos com 35 a 59 anos representam 43% desses entrevistados, e os de 60 anos ou mais totalizam 39%. Regionalmente, a população do Sul é a mais crítica (49%), seguida por Centro-Oeste/Norte (43%), Sudeste (40%) e Nordeste (30%).
O estudo também mostra alinhamento político: 87% dos que consideram a prisão injusta são bolsonaristas, enquanto 12% dos apoiadores do ex-presidente concordam com a sentença. Entre os que consideram a prisão justa, 93% são esquerdistas não lulistas e 88% declararam-se lulistas.
As informações são do Correio Braziliense.