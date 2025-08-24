Conversas de Eduardo aumentam pressão para PL ceder à anistia sem Bolsonaro

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) (Foto: Bruno Spada/Agência Câmara)

O vazamento de conversas entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) aumentam a pressão para que a oposição aceite uma anistia limitada aos condenados pelo 8 de Janeiro, e não o texto que pretende beneficiar o ex-chefe do Executivo.

A Polícia Federal indiciou Bolsonaro e seu filho “03” por coação no curso do processo da ação penal por golpe de Estado. Eduardo está nos Estados Unidos desde março deste ano, onde articula sanções contra autoridades brasileiras, principalmente o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator da ação penal.

No relatório da PF, constam mensagens trocadas entre Bolsonaro, Eduardo e o pastor Silas Malafaia. Em uma dessas mensagens, enviada em 7 de julho, o deputado federal diz ao pai que, em caso da aprovação de uma “anistia light”, ou seja, limitada ao 8 de Janeiro, o governo de Donald Trump “não irá mais ajudar” o ex-presidente.

