Flávio Bolsonaro diz que mãe e avós foram feitos reféns durante assalto; veja vídeo

Vídeo mostra a casa revida (Reprodução/Redes sociais )

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou neste domingo (24/8), nas redes sociais, que sua mãe e seus avós foram feitos de reféns durante um assalto à casa da família na cidade de Resende, no Rio de Janeiro.

“Acabaram de fazer minha mãe e meus octogenários avós de reféns, na casa deles em Resende/RJ. E não foi um simples assalto. Graças a Deus estão todos bem, mas foi mais de uma hora de terror, com arma na cabeça e boca tampada com fita adesiva”, disse o senador em publicação nas redes.

Segundo o senador, os criminosos abordaram a mãe dizendo que sabiam quem ela era e querendo saber “onde estava o dinheiro que o Bolsonaro mandava para meus avós”.

