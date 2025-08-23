Defesa de Bolsonaro acusa PF de "lawfare"; saiba o que isso significa

As mensagens foram encontradas em um dos celulares apreendidos pela PF em 2023. Mais recentemente, uma nova operação resultou na apreensão de outro aparelho de Bolsonaro, que permanece sob análise da corporação (Foto: AFP)

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou na noite dessa sexta-feira (22) respostas sobre o relatório da Polícia Federal que apontou descumprimento de medidas cautelares impostas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. No documento, os advogados de Bolsonaro acusam a Polícia Federal (PF) de fazer um “disse-me-disse” que teria como objetivo a desmoralização do ex-presidente.

“É necessário presumir que os investigadores sabem o que é o crime de lavagem, que determina origem ilícita e não se consubstancia com depósitos, via Pix, para familiares. Então, o objetivo é o massacre. A desmoralização. Ou seja, é lawfare em curso”, afirma o texto.

O termo, que também já foi utilizado pela defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), combina duas palavras: “law”, que significa lei em inglês, e “warfare”, que significa guerra. Lawfere, portanto, seria a prática de transformar processos judiciais em armas de guerra políticas por meio da intimidação ou perseguição.

Leia mais no Metrópoles.