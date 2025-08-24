Em nova crítica, Eduardo Bolsonaro chama Moraes de "juiz louco"

Eduardo Bolsonaro (SAUL LOEB / AFP)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de “juiz louco” em entrevista concedida ao programa norte-americano Real America’s Voice. Ele acusa o ministro de perseguição contra seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e sua família.

O trecho da entrevista foi publicado neste domingo (24/8) nas redes sociais do deputado. Em sua fala, ele afirma que o presidente americano, Donald Trump, é o maior líder em todos os tempos da história da humanidade e defende que as tarifas de 50% impostas por ele sobre exportações brasileiras não tem cunho comercial e, sim, político.

Bolsonaro avaliou que Moraes dobrou a aposta contra Trump quando, após as sanções dos EUA, decretou a prisão domiciliar do ex-presidente. De acordo com ele, o Brasil está vivendo uma crise institucional e a única forma de acabar com isso é aprovando o projeto de lei da anistia, que tramita no Congresso Nacional e prevê perdão para crimes comedidos nos atos do dia 8 de janeiro.

Jair Bolsonaro seria um dos maiores beneficiados com a aprovação, já que é acusado de ser um participante ativo na trama de golpe de Estado e abolição do Estado democrático de direito. O julgamento está marcado para o dia 2 de setembro.

