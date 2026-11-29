A única sobrevivente da colisão que deixou quatro pessoas mortas na rodovia PE-009, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco, apresentou evolução no quadro de saúde. Natália Recco, de 29 anos, já passou por todas as cirurgias necessárias e está se recuperando na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).



A atualização foi publicada no sábado (28) pela cunhada dela, Ísis Arteaga, que informou que a jovem está bem e que a expectativa é de que ela deixe a UTI em breve, sendo transferida para um quarto, onde continuará sob observação por mais alguns dias.



A publicação também agradeceu as mensagens de apoio, orações e manifestações de carinho recebidas desde o acidente. A família pediu que as pessoas continuem orando pela recuperação da jovem.



Natália Recco foi levada inicialmente para Hospital Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, após ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Na noite do próprio domingo, ela foi transferida para o Hospital Esperança Recife, na área central da capital pernambucana.



Os primeiros exames apontaram um quadro de politraumatismo e múltiplas fraturas. A jovem sofreu lesões no fêmur, na clavícula, em uma costela, no pé e no polegar da mão esquerda.



A gravidade dos ferimentos também exigiu cuidados específicos no tórax. Uma das fraturas provocou pneumotórax, condição caracterizada pelo acúmulo de ar entre o pulmão e a parede torácica, que evoluiu para derrame pleural. Natália precisou passar por um procedimento de drenagem e chegou a utilizar dois drenos, um de cada lado do tórax.



Em boletim médico divulgado no dia 23 de novembro, o Hospital Esperança informou que a paciente apresentava quadro clínico estável e precisaria passar por procedimentos cirúrgicos ortopédicos e torácicos.



No dia seguinte, uma nova atualização da unidade confirmou que Natália havia sido submetida a uma cirurgia no fêmur. Ela respirava espontaneamente, sem necessidade de aparelhos ou suplementação de oxigênio, mas continuava na UTI, com previsão de novos procedimentos.



À época, a cunhada da jovem também informou que Natália precisaria passar por quatro cirurgias. Segundo a familiar, os procedimentos não poderiam ser realizados todos de uma só vez devido à condição clínica da paciente.



Acidente na PE-009 deixou quatro mortos



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O acidente aconteceu por volta das 3h do domingo (22), no quilômetro 60 da PE-009, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco. Uma Toyota SW4 preta, ocupada por cinco pessoas, saiu da pista e atingiu uma placa de sinalização e uma árvore. O impacto deixou a parte dianteira do veículo destruída.



O grupo havia participado de uma festa na Praia de Maracaípe, em Ipojuca, e seguia para outra comemoração quando ocorreu a colisão. O Corpo de Bombeiros foi acionado e precisou retirar quatro ocupantes que ficaram presos às ferragens. Todos morreram ainda no local.



As vítimas foram identificadas como:



David do Nascimento Melo, de 27 anos: empresário natural de Alagoas.



Beatriz de Melo Acioli: médica residente, também natural de Alagoas.



Ingrid Shelda Santos Machado, de 26 anos: dentista natural de Bezerros, no Agreste pernambucano.



Fernanda Severina de Eloi, de 31 anos: modelo natural de Pernambuco.



Natália era a quinta ocupante do veículo e a única pessoa que sobreviveu à colisão.



A Polícia Civil de Pernambuco registrou a ocorrência por meio da Delegacia de Ipojuca. As circunstâncias da colisão passaram a ser investigadas, com diligências para esclarecer como o acidente aconteceu.

