Aos 29 anos, alagoana gosta de esportes, tem fé e cultiva amizades de infância. Jovem sofreu politraumatismo e múltiplas fraturas após carro sair da pista e bater contra árvore na PE-009

Natália Lins Peixoto Recco, 29 anos, foi a única que sobreviveu (Foto: Reprodução/Rede Social)

Aos 29 anos, Natália Lins Peixoto Recco é descrita por amigos como uma jovem ligada à família, aos esportes, à religião e às amizades de longa data. Natural de Maceió, em Alagoas, ela é a única sobrevivente do acidente que matou quatro pessoas na madrugada do domingo (22), na PE-009, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco. A colisão aconteceu quando o grupo retornava de uma festa na região de Porto de Galinhas.

Cunhada de Natália, Isis Arteaga conta que ela é uma pessoa que faz questão de preservar os vínculos afetivos. “Ela preza muito pelas amizades. Ama estar com as amigas e com a família. O que ela mais gostava era de estar com a gente. Todo final de semana estávamos juntos. Ela é uma menina muito, muito incrível.”

Natália também é descrita como alguém que valoriza as amizades e, de acordo com Isis, mantém relações de longa data e costuma estar próxima dos amigos de infância. Uma dessas amizades era com Beatriz de Melo Acioli, de 28 anos, médica que também estava no veículo e morreu na colisão.

A fé na religião também é algo forte na vida da jovem, segundo a cunhada. Isis conta que Natália frequenta a igreja semanalmente e costuma demonstrar sua religiosidade nas conversas e nas atitudes cotidianas. “Ela é uma menina de muita fé, que se entrega muito a Deus. Toda semana está na igreja e sempre fala de Deus em tudo na vida dela.”

Além disso, Natália costuma manter uma rotina ativa de esportes, incluindo em sua lista a corrida e o basquete.

Recuperação após o acidente

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Natália estava em uma Toyota SW4 preta com outras quatro pessoas quando o veículo saiu da pista e atingiu uma placa de sinalização e uma árvore, no trecho da PE-009 que liga Porto de Galinhas a Serrambi. O grupo retornava de uma festa realizada na Praia de Maracaípe.

A jovem foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e inicialmente encaminhada ao Hospital Dom Hélder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. Ainda no domingo, foi transferida para o Hospital Esperança Recife, na Ilha do Leite, área central da capital pernambucana.

O primeiro boletim médico divulgado pela unidade nesta segunda-feira (23) informou que Natália deu entrada com quadro de politraumatismo e múltiplas fraturas. Apesar da gravidade dos ferimentos, a paciente apresenta quadro clínico estável.

Segundo o hospital, ela tem previsão de passar por procedimentos cirúrgicos ortopédicos e torácicos para correção das fraturas. Até o momento não há previsão de alta.

Em conversa sobre a recuperação da cunhada, Isis demonstrou alívio pelo fato de Natália ter sobrevivido, mas também lamentou a morte dos outros quatro ocupantes do veículo. “A gente está bem aliviada e agradecendo muito a Deus pela vida dela. Estamos muito tristes com o que aconteceu com os amigos dela, com a Bia, que era amiga de infância dela.”

Nos primeiros momentos após o acidente, Natália não conseguia se lembrar do que havia acontecido. Segundo Isis, ela não recordava sequer da festa da qual havia participado. Com o passar das horas, começou a apresentar alguns flashes de memória, embora ainda estivesse confusa.

A cunhada também confirmou que Natália perguntou por Beatriz, sua amiga de infância. A equipe responsável pelo acompanhamento da jovem conduziram a comunicação sobre as mortes dos demais ocupantes com cautela.

Quatro mortes na PE-009

Além de Beatriz Acioli, morreram no acidente o empresário alagoano David do Nascimento Melo, de 27 anos, que dirigia a Toyota SW4; a modelo pernambucana Fernanda Eloi, de 31; e a cirurgiã-dentista Ingrid Shelda Santos Machado, de 25 anos, moradora de Bezerros, no Agreste do estado. Ela morreu na véspera de completar 26 anos.

O Corpo de Bombeiros mobilizou três viaturas, sendo duas de resgate e uma de salvamento. As equipes precisaram realizar o desencarceramento das vítimas, que ficaram presas às ferragens. Quatro ocupantes foram encontrados mortos no local.

A Polícia Civil registrou a ocorrência como acidente de trânsito com vítima fatal. O caso ficará sob investigação da Delegacia de Ipojuca, que deverá apurar as circunstâncias da colisão.

Segundo a cunhada de Natália, a jovem era a única ocupante do veículo que utilizava cinto de segurança. O equipamento de segurança deixou uma marca no corpo da jovem após o impacto.

