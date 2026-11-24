O novo boletim médico de Natália Lins Peixoto Recco, de 29 anos, foi divulgado nesta terça-feira (24) pelo Hospital Esperança Recife, localizado na Ilha do Leite, área central da capital pernambucana.
Natália é a única sobrevivente do grave acidente que aconteceu na madrugada do último domingo (22), na rodovia estadual PE-009, em Ipojuca, Litoral Sul de Pernambuco. Dentro do carro, que colidiu com uma árvore, havia mais quatro passageiros, mas nenhum resistiu aos ferimentos.
O documento aponta que a paciente foi submetida, nesta segunda-feira (23), a um procedimento cirúrgico no fêmur. Ela permanece clinicamente estável e respira sem o auxílio de aparelhos. Ainda estão previstos, de acordo com o hospital, procedimentos complementares ortopédicos e torácicos dentro dos próximos dias.
Natália está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e segue sem previsão de alta hospitalar.