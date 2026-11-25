Ela conta que Beatriz se destacava desde os primeiros anos da faculdade, quando recebia elogios frequentes de professores. O reconhecimento continuou durante a residência médica na Rede D’Or, onde também era admirada pelos preceptores.

A dificuldade de entender os últimos momentos de Beatriz Acioli ainda acompanha a família e os amigos da médica. Ela é uma das quatro pessoas que morreram no acidente na PE-009, em Ipojuca, no Litoral Sul, no domingo (22). “Até hoje nem eu, nem a mãe dela conseguimos entender por que ela não saiu do carro quando viu que o motorista estava sem condições de dirigir em segurança”, relata Mirella Rezende, amiga da jovem.

“Super inteligente, disciplinada, estudiosa, super elogiada por todos os professores durante todos os anos da faculdade, assim como pelos preceptores da residência clínica na Rede D’Or. Onde ela chegava, fazia acontecer. Tinha uma luz que irradiava e ajudava a todos que estavam ao seu alcance, principalmente os mais desfavorecidos da sociedade”, recorda.

Mirella conta que o último encontro com Beatriz aconteceu no dia 10 de novembro durante uma troca de plantão. “Ela estava muito feliz, me contando sobre a viagem que tinha feito para o Rio e tinha amado! Ao me despedir, nos abraçamos bem forte… E mal sabíamos que seria o nosso último abraço.”

Ela conta que a amiga estava realizada na residência de clínica médica, etapa que precisava concluir antes de seguir para a especialização de endocrinologia. A amiga destaca que Beatriz enxergava a profissão como uma oportunidade de transformar a vida das pessoas, especialmente por meio do cuidado e do alívio do sofrimento.

“Ela nasceu para exercer a medicina da forma mais ética e responsável possível. A medicina, ao meu ver, e tenho certeza de que na visão dela também, é a profissão mais gratificante que existe na vida. Não estou falando em termos financeiros. Estou falando em relação a você sanar a dor de alguém e, muitas vezes, curar o amor de alguém. É uma sensação única que não tem preço”, afirma.

Mesmo com compromissos e rotinas diferentes, Beatriz e Mirella mantinham a proximidade. As conversas no grupo de WhatsApp eram uma maneira de preservar o vínculo entre as amigas, mesmo quando não conseguiam se encontrar pessoalmente.

Para Mirella, a morte não apaga a história construída nem as características que faziam de Beatriz uma pessoa tão querida. “Ela é incrível! Sim, falo no presente mesmo, porque ela nunca deixará de ser e sempre estará viva em nossos corações.”

Quatro mortos em acidente em Ipojuca

Beatriz Acioli morreu quando o veículo Toyota SW4 preto em que estava com outras quatro pessoas saiu da pista e atingiu uma placa de sinalização e uma árvore na PE-009, no trecho entre Porto de Galinhas e Serrambi, em Ipojuca.

Além da médica, morreram o empresário David do Nascimento Mello, de 27 anos, a modelo Fernanda Severina de Eloi, de 31, e a cirurgiã-dentista Ingrid Shelda Santos Machado, de 25 anos. A quinta ocupante, Natália Lins Peixoto Recco, foi a única sobrevivente e recebeu atendimento médico após o acidente.

O Corpo de Bombeiros mobilizou três viaturas, sendo duas de resgate e uma de salvamento. As quatro vítimas fatais ficaram presas às ferragens e tiveram os corpos retirados pelas equipes.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como acidente de trânsito com vítima fatal e está sob investigação da Delegacia de Ipojuca. As circunstâncias da colisão ainda precisam ser esclarecidas.

