Um grupo de cinco ciclistas foi atropelado na madrugada deste domingo (29), na Estrada de Aldeia, nas imediações do Km 14, em Camaragibe, Região Metropolitana do Recife. Dois homens morreram no local.

Em nota, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) informou que outros dois homens receberam atendimento das equipes de resgate do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) e foram conduzidos a unidades hospitalares do Recife. A quinta vítima foi atendida pelo Samu.

O veículo envolvido no acidente foi encontrado em chamas. O motorista e o passageiro foram encaminhados ao Hospital da Restauração (HR), sob custódia policial, com acompanhamento de uma equipe da Polícia Militar.

Para a ocorrência, foram mobilizadas quatro viaturas do CBMPE, que atuou também na extinção das chamas do veículo.

Ainda de acordo com a SDS-PE, foi registrada a prisão em flagrante delito de um homem de 29 anos pelo homicídio consumado de dois homens, com idades não informadas, e a tentativa de homicídio de outro homem, de 18 anos.

“A ação também contou com o apoio do SAMU, da Guarda Municipal de Camaragibe, do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) da PMPE, do Instituto de Medicina Legal (IML) e do Instituto de Criminalística (IC)", diz a nota.

