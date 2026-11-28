A devoção à Nossa Senhora da Conceição marcou, na tarde deste sábado (28), a abertura da 122ª edição da Festa do Morro, no Recife. A tradicional Procissão da Bandeira saiu do Parque Urbano da Macaxeira, na Zona Norte da capital, reunindo fiéis que seguiram em caminhada pelas ruas da cidade em direção ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição.



O cortejo percorreu a Avenida Norte, no sentido Centro, passou pelo Largo Dom Luiz e seguiu pela Rua Itacoatiara até chegar à praça em frente ao santuário. A concentração dos participantes começou às 17h, antes da saída da procissão.



A programação deste sábado prevê, às 19h30, a missa solene de abertura do novenário, em frente ao santuário. A celebração será presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, dom Josivaldo José Bezerra. Após a missa, será realizado o hasteamento da bandeira, ato que marca oficialmente o início dos festejos.



Neste ano, a festa chega à 122ª edição com o tema “Imaculada Conceição, refúgio de povo que caminha na fé”. A programação religiosa segue até 8 de dezembro, data dedicada à santa, com missas, novenas e procissões.



A expectativa da organização é receber aproximadamente 2,5 milhões de pessoas durante os 11 dias de celebrações. A festa reúne devotos de diferentes regiões de Pernambuco e de outros estados, que vão ao Morro da Conceição para agradecer por graças alcançadas, fazer pedidos e renovar a devoção à santa, considerada padroeira afetiva do Recife.



Entre as novidades da edição de 2026 estão as visitas das imagens peregrinas de Nossa Senhora de Nazaré, de Belém (PA), previstas para 2 de dezembro, e de Nossa Senhora das Dores, de Juazeiro do Norte (CE), no dia 7.



O encerramento acontece em 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição. A programação prevê missas ao longo de todo o dia, alternadas entre o palco externo e o interior do santuário.



Também está prevista uma procissão com a imagem da santa, com concentração a partir das 14h30 e saída às 15h, da sede da Prefeitura do Recife, no Cais do Apolo, em direção ao Morro da Conceição. A celebração de encerramento será realizada às 19h, presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza.