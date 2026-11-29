Todos os anos, o Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, transforma-se em um corredor de fé, devoção e gratidão pelas graças alcançadas. Aos pés da santa, fies buscam proteção, fazem promessas, buscam a cura por meio de oração e agradecem.

Para a professora aposentada Letícia Farias de Freitas, de 73 anos, a relação com Nossa Senhora da Conceição começou ainda na infância, quando a mãe levava os cinco filhos ao Santuário. Ao Diario de Pernambuco, ela comenta que mantém o a tradição de subir o morro todos os anos, mesmo diante das limitações de saúde e físicas.

Diagnosticada com câncer de mama há cerca de 15 anos, Letícia celebra a cura da doença, atribuindo a cura à intercessão de Nossa Senhora da Conceição, aliada ao acompanhamento médico. Atualmente, a professora aposentada enfrenta um problema na retina que, segundo os médicos, ameaça sua visão, além de questões cardíacas. Mesmo assim, não abre mão de estar presente na celebrações.

"A fé é você acreditar que Deus existe, que Deus tem mãe e que essa mãe é misericordiosa com todos os seus filhos. Eu estou curada em nome de Jesus e de Nossa Senhora da Conceição, mas tenho que me amar e confiar no médico aqui na terra, para que Deus dê inteligência a ele para cuidar de mim", afirmou à reportagem.

A busca pelo restabelecimento da saúde também move a caminhada de Lúcia, de 71 anos. Devota desde criança por influência da mãe, ela carregava nas mãos retratos de familiares para serem abençoados junto à Nossa Senhora da Conceição. Após enfrentar um diagnóstico de câncer de mama e iniciar o tratamento há cerca de um ano, ela celebra a melhora significativa do quadro clínico. "O que motiva a estar aqui todos os anos é a fé muito grande nela, pelas bênçãos no meu lar, na minha família e pela graça da minha cura", disse.

Maria José, de 57 anos, subiu pela primeira vez o Morro em 2026. Ao Diario, ela menciona que costumava acompanhar as celebrações pela televisão e pelas redes sociais. A ida ao Santuário foi motivada pelo cumprimento de uma promessa feita pelo filho, Arthur Carlos, para a cura de um problema nos pés. "É oração, perseverança, ser firme na fé e nunca desistir. A gente pensa que está só, mas Deus está lá junto com a mãe dele nos protegendo", relatou emocionada.

"Vim aqui ano passado, pedi a ela e prometi que, se intercedesse, eu a traria aqui este ano. Graças a Deus a graça foi alcançada, ela foi curada e hoje estamos todos juntos agradecendo", contou Arthur.

De pés descalços, Luiz Carlos de Oliveira, de 38 anos, faz o percurso até o Santuário. A tradição permanece há cinco anos e, segundo ele, é em agradecimento às conquistas profissionais, pela saúde e união da família. "É uma questão de fé. É ela que move".

A 122ª Festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro teve início no sábado (28), na Zona Norte do Recife. A celebração conta com 11 dias de programação religiosa e cultural. Até 8 de dezembro, dia da santa, a festividade reunirá missas, novenário, procissões e apresentações artísticas, além de receber duas imagens peregrinas: Nossa Senhora de Nazaré, trazida de Belém, no Pará, e Nossa Senhora das Dores, de Juazeiro do Norte, no Ceará.Devido à festividade, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou uma operação especial. Desde o sábado, há bloqueios nos cruzamentos do Largo Dom Luiz com a Avenida Norte e com a Rua Dois de Fevereiro, além da Rua Itacoatiara, que dá acesso à subida do Morro.A partir das 6h de domingo (6), os bloqueios passarão a funcionar de forma contínua até a 1h de quarta-feira (9), quando se encerra a programação. Durante os bloqueios, somente veículos de moradores, mediante apresentação de comprovante de residência, terão acesso à área interditada.