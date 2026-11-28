O Metrô do Recife voltará a funcionar aos domingos durante todo o mês de dezembro. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que o sistema terá operação normal nos dias 6, 13, 20 e 27, que antecedem as festas de Natal e Ano Novo.

A medida amplia temporariamente o funcionamento do transporte metroferroviário na Região Metropolitana do Recife, que permanece sem operação regular aos domingos desde 2024.

De acordo com a companhia, a decisão tem como objetivo atender à população durante o período de maior movimentação no comércio e nos deslocamentos de fim de ano. Nos quatro domingos de dezembro, a operação contemplará as linhas Centro e Sul, além da Linha Diesel, atendida pelo Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). O funcionamento será das 5h às 22h.

A suspensão da operação aos domingos começou em 1º de setembro de 2024, quando a CBTU anunciou que as interrupções seriam necessárias para a realização de serviços de manutenção corretiva nas vias e nos sistemas das linhas eletrificadas. Segundo a empresa, a janela disponível durante a madrugada, entre meia-noite e 4h, era insuficiente para executar todas as intervenções necessárias.

A suspensão foi mantida ao longo de 2025 e 2026, com exceções em datas específicas, como eleições, Carnaval, aplicação do Enem e festas de fim de ano. Em janeiro deste ano, a CBTU voltou a justificar a interrupção aos domingos pela necessidade de dar continuidade ao cronograma de manutenção da via permanente, especialmente à substituição de trilhos. Segundo a empresa, a paralisação permite que os trabalhos sejam realizados com mais segurança e rapidez.

Atualmente, o sistema opera de segunda a sábado e o horário de funcionamento foi reduzido para as 22h nas linhas Centro e Sul em razão de intervenções nas estações Afogados e Joana Bezerra. A mudança na Linha Centro começou em 28 de setembro, enquanto a Linha Sul adotou o mesmo horário em 12 de outubro.

As obras incluem a recuperação dos telhados das duas estações. A previsão divulgada em outubro era de conclusão dos serviços em Afogados em dezembro de 2026 e em Joana Bezerra em janeiro de 2027.

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