A audiência de instrução e julgamento da motorista acusada de atropelar e matar um menino de cinco anos dentro do Condomínio Recanto do Sol, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, foi remarcada para o dia 2 de abril de 2027. A sessão estava prevista inicialmente para fevereiro do mesmo ano, mas foi adiada pela 2ª Vara Criminal de Jaboatão devido ao número de testemunhas que deverão ser ouvidas no processo.

A acusada, Maria Alicia Barbosa Veloso, atualmente mora em Ananindeua, no Pará. Ela foi localizada e intimada pessoalmente pela Justiça para participar da audiência. A comunicação foi feita por meio de uma carta precatória, instrumento utilizado para que um tribunal solicite a outro o cumprimento de uma diligência fora de sua área de atuação.

O processo apura a responsabilidade da motorista pela morte de Asafe Teófilo dos Santos, atingido por um carro em 3 de janeiro de 2024. A denúncia do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) atribui a ela o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com a circunstância de o atropelamento ter ocorrido sobre uma faixa de pedestres.

A audiência será realizada em formato híbrido, com participação presencial ou por videoconferência. Nessa etapa, deverão ser ouvidas testemunhas e colhidos os depoimentos necessários à análise da acusação e da defesa. A realização da audiência não significa que haverá necessariamente uma sentença no mesmo dia.

O acidente aconteceu no início da noite, dentro do Condomínio Recanto do Sol. A vítima atravessava uma faixa de pedestres empurrando uma bicicleta quando foi atingida pelo veículo conduzido por Maria Alicia.

De acordo com o inquérito policial, moradores e pessoas que estavam no residencial acionaram equipes de socorro. Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros realizaram manobras de reanimação, e a criança chegou a ser levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Barra de Jangada. Ela, no entanto, não resistiu aos ferimentos.

O exame tanatoscópico apontou traumatismo cranioencefálico como causa da morte.

A investigação reuniu imagens das câmeras de segurança do condomínio e depoimentos de moradores. Segundo a denúncia do MPPE, as gravações registraram o atropelamento e testemunhas relataram que a motorista trafegava em alta velocidade no residencial.

O Exame em Local de Ocorrência de Trânsito, do Instituto de Criminalística estimou que o carro estava a 25,76 km/h no momento do acidente. O limite de velocidade estabelecido para as vias internas do condomínio era de 10 km/h.

A investigação também registrou a existência de placas de sinalização, faixas de pedestres e dispositivos para redução de velocidade no residencial. O regimento interno do condomínio previa o limite de 10 km/h e orientava os motoristas a ter atenção à circulação de crianças e adultos nas áreas comuns.

Em depoimento à polícia, Maria Alicia afirmou que seguia em direção à própria vaga de garagem quando a criança teria aparecido repentinamente à frente do veículo. Ela alegou que o menino saiu de um ponto sem visibilidade para a motorista e que não conseguiu reagir a tempo. Também negou estar acima do limite de velocidade e ter ingerido bebida alcoólica.

A denúncia ainda menciona relatos de moradores sobre supostos episódios anteriores de condução em alta velocidade, arrancadas bruscas e uso de celular ao volante dentro do condomínio. Essas informações integram a argumentação da acusação e deverão ser analisadas no curso do processo.

Motorista foi presa e teve carteira suspensa

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Maria Alicia foi presa em flagrante após o atropelamento. No dia seguinte, 4 de janeiro de 2024, passou por audiência de custódia e recebeu liberdade provisória para responder ao processo fora da prisão.

A decisão judicial estabeleceu medidas cautelares, entre elas a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), comparecimento periódico em juízo e proibição de permanecer fora da comarca de residência por mais de oito dias sem comunicação prévia à Justiça.

Em maio de 2026, a defesa pediu a devolução da carteira de habilitação e a redução da frequência de comparecimento ao juízo. O Ministério Público se manifestou a favor do deferimento parcial dos pedidos, mas o magistrado negou a restituição da CNH. A apresentação mensal passou a ser trimestral, enquanto a restrição de deslocamento foi mantida.

A motorista também tentou obter um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), alternativa que pode evitar o prosseguimento de uma ação penal quando preenchidos os requisitos legais. O pedido foi rejeitado pela instância superior do Ministério Público. Entre os argumentos apresentados pelo órgão estavam a velocidade atribuída ao veículo e o fato de a criança ter sido atingida em uma faixa de pedestres dentro de um condomínio residencial.





O Detran-PE também encaminhou ao processo o relatório de pontuação da motorista, sem registro de infrações. A informação foi apresentada às partes para manifestação. O documento diz respeito ao histórico de infrações registrado pelo órgão e não substitui a análise das provas específicas reunidas sobre o atropelamento.

