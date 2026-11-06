Atropelamento na BR-101 deixa uma pessoa morta e outra ferida na Iputinga

Acidente ocorreu por volta das 5h50 desta sexta-feira (6), na via local da rodovia, no sentido Paulista. Uma das vítimas morreu no local e outra foi socorrida para o Hospital Getúlio Vargas

Um dos ocupantes da moto foi socorrido para o Hospital Getúlio Vargas (Foto: Divulgação/PRF)

Um acidente registrado no início da manhã desta sexta-feira (6) deixou uma pessoa morta e outra ferida na BR-101. A ocorrência foi registrada por volta das 5h50, na via local do km 65, no bairro da Iputinga, no sentido Paulista.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um homem foi atropelado por uma motocicleta e morreu ainda no local.

Um dos ocupantes da moto ficou ferido e foi socorrido para o Hospital Getúlio Vargas. A outra pessoa que também estava no veículo deixou o local antes da chegada da equipe policial.

Agentes da PRF permanecem na área, aguardando a chegada do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto de Medicina Legal (IML), que realizarão os procedimentos necessários.