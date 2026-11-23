Balanço da PRF aponta 46 feridos nas rodovias federais durante quatro dias de operação. Na PE-09, colisão de carro contra árvore matou quatro pessoas e deixou uma sobrevivente com múltiplas fraturas

PRF realizou operação em rododvias federais em Pernambuco durante o feriadão (Foto: Divulgação/PRF)

O feriado prolongado do Dia da Consciência Negra terminou com 49 sinistros de trânsito, 46 pessoas feridas e oito mortes nas rodovias federais de Pernambuco. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira (23) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que realizou uma operação especial de fiscalização entre os dias 19 e 22 de novembro.

Nas rodovias federais que cortam Pernambuco, cinco dos oito sinistros com mortes registrados durante o feriado envolveram motocicletas. Entre as ocorrências, um homem morreu após ser atropelado por uma moto na noite do domingo (22), na BR-232, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. O condutor da motocicleta, que não possuía habilitação, ficou ferido. O caso também será investigado pela Polícia Civil.

Durante os quatro dias da Operação Dia da Consciência Negra, a PRF fiscalizou 2.148 veículos e 2.755 pessoas. Ao todo, foram emitidas 1.302 autuações e identificadas 55,6 toneladas de excesso de peso.

O excesso de velocidade foi a infração mais registrada, com 240 flagrantes por meio de imagens de radar. A fiscalização também identificou 113 ultrapassagens em locais proibidos, 63 casos de falta de capacete por condutores ou passageiros de motocicletas, 42 pessoas sem cinto de segurança e 40 veículos trafegando pelo acostamento.

Outras infrações incluíram desrespeito à Lei do Descanso, com 24 registros, e transporte de crianças sem cadeirinha, com 12 ocorrências. No combate à embriaguez ao volante, foram realizados 1.851 testes do bafômetro, que resultaram em duas autuações e duas prisões de motoristas sob efeito de álcool.

As equipes também retiraram 56 animais de grande porte das rodovias e prestaram auxílio a 48 motoristas que tiveram problemas com os veículos. O Núcleo de Operações Aéreas da PRF, em parceria com o Samu Metropolitano Recife, realizou três resgates aeromédicos.

A operação também teve ações de combate à criminalidade, que resultaram na recuperação de cinco veículos e na detenção de dez pessoas por diferentes crimes.

Segundo a PRF, não houve operação específica para o feriado da Consciência Negra em 2025, quando a data caiu em uma quinta-feira. Por isso, não há comparação direta entre os balanços dos dois períodos.

Além disso, a Polícia Militar informou que registrou, entre os dias 20 e 22 de novembro, quatro acidentes nas rodovias estaduais, sendo três na PE-001, em Paulista/Olinda, com três vítimas feridas. O outro ocorreu na PE-009, em Ipojuca, deixando quatro jovens mortos e uma ferida. O Batalhão de Polícia Rodoviária registrou apenas uma recusa de alcoolemia.

Acidente em Ipojuca



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Um dos acidentes mais graves do período aconteceu na PE-009, em Ipojuca, no Litoral Sul, onde quatro jovens morreram e uma mulher ficou ferida após o carro em que estavam sair da pista e bater contra uma árvore.

A colisão aconteceu na madrugada do domingo (22), nas proximidades de Porto de Galinhas, no trecho que liga a praia a Serrambi. O veículo, uma Toyota SW4 preta, também atingiu uma placa de sinalização. Com a força do impacto, a parte dianteira ficou completamente destruída.

As vítimas ficaram presas às ferragens e precisaram ser retiradas por equipes do Corpo de Bombeiros, que mobilizaram três viaturas, sendo duas de resgate e uma de salvamento. Três mulheres e um homem já estavam mortos quando os socorristas chegaram ao local.

Morreram no acidente a médica Beatriz de Melo Acioli, o empresário David do Nascimento Melo, a modelo Fernanda Eloi e a cirurgiã-dentista Ingrid Shelda Santos Machado, de 25 anos. Moradora de Bezerros, no Agreste pernambucano, Ingrid morreu na véspera do aniversário de 26 anos.

A única sobrevivente, Natália Lins Peixoto Recco, de 29 anos, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e inicialmente encaminhada ao Hospital Dom Hélder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. Ela foi transferida na noite do domingo para o Hospital Esperança Recife, na área central da capital.

O primeiro boletim médico divulgado pela unidade nesta segunda-feira informa que Natália apresenta quadro clínico estável, mas sofreu politraumatismo e múltiplas fraturas. A paciente tem previsão de passar por procedimentos cirúrgicos ortopédicos e torácicos. Não há previsão de alta.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil como acidente de trânsito com vítima fatal e ficará sob investigação da Delegacia de Ipojuca.