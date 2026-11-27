Um ciclista de 35 anos foi atropelado por um ônibus que fazia a linha Jardim São Paulo/Afogados na manhã desta sexta-feira (27), na Av. Sul, no bairro de São José, na área central do Recife.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado às 5h45 para essa ocorrência, que aconteceu na via exclusiva para tráfego de ônibus. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Após o ocorrido, moradores da localidade apedrejaram o coletivo envolvido no acidente. Segundo informações preliminares, ao menos três janelas foram quebradas. Ninguém que estava dentro do ônibus ficou ferido com os estilhaços.

Segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), agentes de trânsito seguem no local, acompanhando os trabalhos dos legistas.