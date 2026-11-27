A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados aprovou a realização de uma audiência pública para discutir o avanço das facções criminosas no estado de Pernambuco, marcada para o próximo dia 9 de dezembro, às 14h, no Plenário 6 da casa legislativa, em Brasília (DF).

A iniciativa partiu de um requerimento protocolado pelo deputado federal Pedro Campos (PSB) e contará com a participação de representantes do poder público do estado, além de especialistas e entidades da sociedade civil.

“Cada vez mais, temos visto tiroteios nas comunidades da Região Metropolitana do Recife, pessoas inocentes perdendo a vida e o avanço do crime organizado, com a utilização de armamento pesado, como fuzis e metralhadoras. Precisamos reunir as instituições e a sociedade para encontrar caminhos de solução e enfrentar esse problema”, afirmou Pedro.

Entre as presenças confirmadas estão o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, o professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) José Luiz de Amorim Ratton Júnior, um dos idealizadores do programa Pacto pela Vida (PPV), e organizações como o Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares (GAJOP), o Instituto Fogo Cruzado e o Instituto Sou da Paz.

“Com o avanço das facções criminosas, existe uma outra questão que precisa ser acompanhada: a ocupação de territórios. Muitas vezes, o problema que ela gera é muito maior do que os indicadores de mortes violentas e crimes contra o patrimônio: é a realidade de que uma pessoa que não pode sair de casa para estudar à noite porque existe toque de recolher na comunidade, ou o empreendedor que precisa pagar taxas a uma facção para conseguir manter seu negócio”, apontou.

O estudo Cenários do Crime Organizado, divulgado na última terça-feira (24) pela Agência Brasileira de Informação (Abin) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), aponta que Pernambuco registra a atuação de facções como o Primeiro Comando da Capital (PCC), o Comando Litoral Sul (CLS) e o Bonde da União (BDU), além de uma presença menos expressiva do Comando Vermelho (CV).

Em relação às mortes violentas intencionais, o estado teve um aumento pelo segundo mês consecutivo. Em agosto, foram registradas 240 vítimas, enquanto setembro teve 252 mortes e em outubro o número chegou a 262.

