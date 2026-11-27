O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) abriu um inquérito civil para investigar um suposto esquema de corrupção e improbidade administrativa no Centro de Educação, Tecnologia e Cidadania (Cetec), ligado à Secretaria de Educação do Recife. O principal investigado é o ex-gerente-geral de tecnologia da pasta.

A instauração do inquérito foi publicada no Diário Oficial do órgão desta sexta-feira (27). A investigação apura o suposto desvio de profissionais técnicos e a apropriação de códigos-fonte de sistemas educacionais do município em benefício de uma empresa privada.

O investigado é Roberto Alves Bezerra Júnior, que esteve à frente do setor de tecnologia da secretaria entre agosto de 2022 e agosto deste ano. De acordo com a Prefeitura do Recife, o então gerente-geral pediu exoneração dois meses após a abertura de um processo administrativo disciplinar para apurar o caso.

De acordo com a portaria assinada pelo promotor de Justiça João Alves de Araújo, da 27ª Promotoria de Justiça da Cidadania da Capital (Defesa do Patrimônio Público), os recursos tecnológicos e a mão de obra teriam sido utilizados em benefício de uma empresa formalmente registrada em nome da mãe do investigado. O objetivo seria oferecer e comercializar essas soluções tecnológicas a outros entes federativos.

O MPPE destaca, ainda, que a Controladoria-Geral do Município (CGM) já havia sido oficiada e informou ter concluído uma Investigação Preliminar Sumária (IPS) sobre o caso. Com base nessa apuração interna, a Prefeitura do Recife instaurou, em 18 de junho deste ano, um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra Roberto Alves Bezerra Júnior. Segundo as informações repassadas pela CGM ao MPPE, o processo disciplinar encontra-se em fase de instrução.

Na portaria, o promotor determinou que seja observado o prazo de 30 dias de acautelamento dos autos, estabelecido em despacho anterior, de 23 de novembro. Nesse período, o MPPE aguarda a conclusão da fase de instrução do PAD e o encaminhamento dos resultados da apuração pelo órgão de controle interno do município.

O que diz a Secretaria de Educação do Recife

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Educação do Recife afirmou, em nota, que já apurava o caso por meio do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e que “comunicou os fatos ao Ministério Público”.

A pasta também informou que Roberto Alves Bezerra Júnior apresentou pedido de exoneração e não integra mais a estrutura da secretaria desde agosto deste ano.

Ainda conforme a nota, a Secretaria de Educação reforçou os mecanismos internos de fiscalização e controle dos contratos de tecnologia.

“A Secretaria reafirma seu compromisso com a transparência, a integridade da gestão pública e a correta aplicação dos recursos públicos, permanecendo à disposição do Ministério Público e dos demais órgãos de controle para prestar todos os esclarecimentos necessários. Eventuais responsabilidades serão apuradas pelas instâncias competentes, respeitando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa”, finalizou.

O Diario de Pernambuco tentou contato com Roberto Alves Bezerra Júnior, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.