Familiares e amigos de Maria Luiza da Silva Cabral, de 19 anos, realizaram, nesta sexta-feira (27), um protesto na Praça do Derby, na área central do Recife, para cobrar justiça pela morte da jovem e a prisão do empresário Victor Tavares Henrique da Silva, que está foragido. A manifestação também chamou atenção para outros casos de feminicídio e para a violência contra as mulheres.

A mobilização foi convocada pela mãe da jovem, Marilene da Silva, que tem cobrado a responsabilização dos envolvidos no crime. A família pede que o empresário seja localizado e preso. Ele é apontado pela Polícia Civil como um dos suspeitos de participação no assassinato, mas ainda não foi encontrado.

Maria Luiza, conhecida como Mallu, foi encontrada morta na madrugada de 29 de agosto, na Estrada de Passarinho, na Zona Norte do Recife. O corpo estava parcialmente queimado e apresentava marcas de tiros e facadas. A jovem havia desaparecido na noite anterior, quando foi vista entrando em um carro no bairro do Pina, na Zona Sul da capital.

Um homem de 41 anos, identificado como Lucialdo Leandro de Oliveira Lira, foi preso em 3 de novembro, na Ilha de Itamaracá, no Grande Recife, por envolvimento no caso. Segundo a investigação, ele trabalhava como motorista e segurança de Victor Tavares, com quem Maria Luiza mantinha um relacionamento.

As investigações da Polícia Civil apontaram que, na noite de 28 de agosto, Maria Luiza entrou em um veículo no Pina, onde morava. Além dela, estavam no carro Victor Tavares e Lucialdo Leandro.

Imagens de câmeras de segurança identificaram os três em uma boate no bairro do Arruda, na Zona Norte do Recife. O grupo deixou o estabelecimento por volta das 0h30. Horas depois, a jovem foi encontrada morta em Passarinho, a cerca de 16 quilômetros do local onde havia sido vista pela última vez.

A investigação também identificou um episódio de violência envolvendo Maria Luiza poucos dias antes do assassinato. Em 25 de agosto, ela e uma amiga teriam sido ameaçadas e agredidas pela ex-companheira de Victor. No dia seguinte, segundo relato da mãe da jovem, o empresário transferiu dinheiro por Pix para Mallu e pediu que ela não denunciasse o episódio, prometendo entregar outra parte pessoalmente.

A Polícia Civil não estabeleceu relação entre essa briga e o assassinato. Na época da divulgação dos detalhes da investigação, a corporação informou que ainda não havia esclarecido a motivação do crime nem identificado quem teria ordenado a execução e quem efetuou os disparos.

Victor Tavares também era investigado por outro crime, registrado em 12 de agosto, cerca de duas semanas antes da morte de Maria Luiza. Os detalhes dessa ocorrência não foram divulgados pela Polícia Civil.

