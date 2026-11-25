É o que aponta o estudo Cenários do Crime Organizado , elaborado pela Agência Brasileira de Informação (Abin) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), e divulgado na terça (24).

Três facções criminosas envolvidas no crime organizado atuam com “relevância” em Pernambuco. E nenhuma delas é o Comando Vermelho (CV).

Segundo o documento, desenvolvido a partir de dados de 2025, o Brasil é marcado pela presença de 31 facções, entre “gigantes” e as pequenas, além de 75 células estaduais das organizações criminosas “relevantes”.

No mapa de Pernambuco, aparecem com “atuação relevante” o Primeiro Comando da Capital (PCC), o Comando Litoral Sul (CLS) e o Bonde da União (BDU). As duas primeiras têm, segundo o estudo da Abin, presença considerada “alta” e a última, “média”.

Embora imagens divulgadas pela imprensa e denúncias feitas por moradores de comunidades do estado sobre a presença do Comando Vermelho no estado, com pichações de “CV” em paredes, o levantamento revela que a facção surgida no Rio de Janeiro tem presença “irrelevante” por aqui.

Ainda de acordo com o estudo da Abin, foram levados em consideração três critérios principais para indicar a presença de uma facção em um determinado estado:

Territorialização: Natureza eminentemente territorial, com estratégias de apropriação de espaços dentro e fora do sistema prisional.

Amplitude: Atuação relevante no cenário estadual (mínimo de 5% dos territórios em disputa).

Atuação no Narcotráfico: Engajamento direto ou indireto (logística ou controle territorial para exploração por terceiros).

O levantamento também trata de “avaliação de criticidade”. Isso engloba:



Influência territorial: Isso representa controle e amplitude no varejo de drogas/ controle social e econômico das ruas/comunidades/ controle social e econômico do sistema prisional



Domínios de áreas estratégicas do estado: Isso representa atuação na capital/ atuação em fronteiras e divisas/ presença em áreas estratégicas para a logística



Capacidade de Movimentar Recursos financeiros , lavar ativos e operar em circuitos econômicos ilícitos diversos: Isso significa volume de movimentação de recursos financeiros e capacidade de lavagem de ativos/ atuação em mercados lícitos/ diversificação de atividades ilícitas



Capacidade operacional: Isso significa acesso a armamentos e capacidade de uso da violência/ inserção em redes criminais nacionais e internacionais/ capacidade de captura do estado/ coesão e reposição de membros

O estudo também trata de Análise de Relevância. A chamada “relevância estadual” é a média entre o percentual da pontuação individual do grupo e sua participação no total de pontos distribuídos entre todas as facções do estado.



Muito alta 50% a 100%



Alta 30% a 49%



Média 10% a 29%



Baixa 0% a 9%

A chamada “relevância nacional” é o percentual de pontos atingidos em relação ao máximo possível de 130 pontos.



Muito Alta 65% a 100%



Alta 40% a 64%



Média 20% a 39%



Baixa 0% a 19%

“A base de dados sobre grupos criminosos foi produzida a partir de questionários preenchidos por analistas locais, validados pela Abin e pelo FBSP, processo que visou maximizar o uso de conhecimentos locais na produção de representações adequadas dos cenários estaduais de disputa territorial e mercadológica das organizações criminosas”, informa o estudo, em sua apresentação.



O mapa de Pernambuco

O levantamento da Abin traça um perfil do estado no contexto do crime organizado. Pernambuco faz divisa com outros cinco estados da região Nordeste (Bahia, Piauí, Ceará, Alagoas e Paraíba) e tem conexões rodoviárias densas, o que “o qualifica como rota para o escoamento de drogas para as regiões Norte e Nordeste”.

Ainda segundo o estudo da Abin, Pernambuco está próximo do lucrativo mercado europeu de entorpecentes e tem infraestrutura portuária e aeroportuária movimentada.

O levantamento cita os Portos de Suape e do Recife e informa que as “organizações criminosas exploram vulnerabilidades de segurança no perímetro para o armazenamento e movimentação de drogas com destino ao mercado estrangeiro”.

Além disso, o contrabando de cigarros e cargas roubadas é apontado como frente de atuação de organizações criminosas no estado. Trata-se de uma “atividade lucrativa e sujeita a penalidades menos severas”.

O estudo diz que o cenário criminal é formado por diversos pequenos grupos que surgiram no próprio estado e que se aproximam das grandes facções nacionais “em busca de melhores condições para adquirir drogas e armas”.

Nesse ponto, o levantamento da Abin é explícito: “Desses grupos pernambucanos, atualmente se destacam o Comando do Litoral Sul (CLS) e o Bonde da União, além do Primeiro Comando da Capital (PCC), que apresenta influência em municípios do interior do estado”.

Dados

Segundo estatísticas compiladas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (2025), foram apreendidos 592 quilos de cocaína em 2023 e 557 quilos em 2024 no estado.

As apreensões de maconha, totalizaram 14.811 quilos em 2023 e 4.894 quilos em 2024. O Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes/Gilberto Freyre, na Zona Sul da capital, e os dois portos, segundo a Abin, são empregados pelas organizações criminosas na logística de exportação de drogas ao exterior, principalmente cocaína, nas suas diversas formas (em pó, diluída em líquidos, camuflada em equipamentos).

Rotas

Pernambuco integra as duas principais rotas de narcotráfico do Brasil: Caipira (com origem no Paraguai e na Bolívia) e Solimões (origem na Colômbia e no Peru), conforme demonstrado em operações policiais realizadas nos últimos anos, informa o levantamento.

Operações

A operação Kéfale da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Pernambuco (Ficco-PE), deflagrada em 15 abril 2025, revelou que grupos baseados nas cidades de Guajará-Mirim (RO), Corumbá (MS), Cascavel (PR) e Foz do Iguaçu (PR) compraram cocaína e crack e as distribuíam segundo planejamento de lideranças articuladas em diversos estados, inclusive em Pernambuco.

A maior parte da droga comercializada seria originária da Bolívia; parte menor viria do Paraguai.

Além de pessoas envolvidas na operacionalização do tráfico de drogas, a investigação identificou também um núcleo especializado em ameaças e homicídios, responsável pela segurança logística e monopólio das áreas do tráfico.

Um terceiro núcleo praticava a lavagem de dinheiro do tráfico, fazendo a “camuflagem” com empresas de transporte, alimentos e ensino e treinamentos que funcionavam como fachada dos criminosos da facção.

Nessa operação foram expedidos 60 mandados de prisão preventiva e 49 de busca e apreensão em 11 estados brasileiros (Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, Piauí, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Tocantins e Rondônia) e municípios do litoral Sul de Pernambuco e Grande Recife.

A maioria dos alvos era de envolvidos com o Comando Litoral Sul (CLS). Em setembro de 2020, a Polícia Civil de Pernambuco deflagrou operação Xeque-Mate, que desarticulou grupo criminoso que abastecia estados do Nordeste, dentre eles Pernambuco, com maconha skunk originária da Colômbia.

As investigações começaram após uma apreensão de 700 quilos de skunk em Recife e outra de 300 quilos em Japaratuba/SE. Essa mesma rede criminosa foi alvo de outra operação, denominada Mamon, que identificou e desarticulou a estrutura criminosa localizada no Amazonas e que adquiria o skunk diretamente de traficantes colombianos.

O principal líder do grupo estabeleceu uma base em Manaquiri/AM e ali estocava os entorpecentes que eram internalizados no Brasil pelos rios da fronteira Brasil-Colômbia, como Japurá e Iça.

“Os bondes”



O estudo da Abin aponta que, no estado, um sentimento de pertencimento a facções nomeadas “bondes”, “grupos”, “trens” e outros termos que sugerem uma atuação mais localizada.

“Esse cenário de baixa fidelidade a organizações criminosas de fora do estado e de formações de pequenos grupos autóctones perdura até hoje”, explica o levantamento.

Lideranças do tráfico pernambucano negociam com criminosos de fora do estado associados a diversas facções brasileiras em busca de melhores condições na aquisição de drogas e armas.

No entanto, nos últimos anos, observou-se a intensificação de contatos com lideranças do PCC e do CV, o que aponta a evolução e aproximação de algumas facções pernambucanas com essas organizações criminosas maiores e mais estruturadas.

“O caso mais emblemático de profissionalização e expansão de organização criminosa pernambucana é o do Comando do Litoral Sul (CLS)”, destaca o estudo.

Inicialmente, a facção era identificada como Trem Bala de Ipojuca, e dominava o tráfico de drogas na região de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), onde fica Porto de Galinhas, principal destino turístico do Estado.

A partir de 2020, a facção teria estreitado vínculos com o CV e criado uma rede própria de abastecimento de drogas e armas, o que possibilitou uma rápida expansão territorial.



“Os Trens”

Além do PCC e do CLS, pode-se destacar em Pernambuco diversos outros grupos criminosos, como o Trem Bala, o Bonde dos Cachorros, o Bonde da Nike, o Bonde dos Gêmeos, Tropa do Mutley, Bonde do Mete Bala, o Comando do Litoral Norte, o Bonde do Matuto, o Bonde dos Crias, o Primeiro Comando de Ipojuca, o Grupo de Lia do Pó, o Bonde dos Loucos e o Harmonia e Paz nos Quatro Cantos (HP4).

Há ainda, a presença em alguns municípios fronteiriços de facções criminosas de estados vizinhos, como a Nova Okaida, da Paraíba, e o Bonde do Maluco, da Bahia.

Esses grupos autóctones apresentam atuação criminosa localizada, ou em Recife e no Grande Recife, ou no interior (Sertão e Agreste), ou no litoral do estado.

No final de 2023 e início de 2024, em acordo estabelecido entre lideranças no sistema penitenciário, alguns desses grupos se uniram e formaram o Bonde da União, com o objetivo de estabelecer contraponto ao crescimento (territorial e de membros) do CLS em Pernambuco.

Forças de segurança identificaram práticas de intimidação e controle social das facções criminosas em determinados territórios de Pernambuco.

Porto de Galinhas

O estudo da Abin cita a situação de comunidades carentes de Porto de Galinhas, no Litoral Sul, como um “caso notório”.

O Comando Litoral Sul, conforme o levantamento, “exerce forte influência criminosa, oprimindo a população local para facilitar a consecução do narcotráfico”.

Nesses locais, a facção proíbe roubos e brigas para permitir a aproximação e o comércio de drogas com os turistas hospedados nas praias.

Aqueles que não seguem as ordens do grupo criminoso sofrem ameaças e, em alguns casos, seriam assassinados.

“As facções criminosas pernambucanas não apresentam histórico de enfrentamento ao estado, exceto durante tentativas de fugas de presídios, em que há casos de explosões de muros de unidades prisionais”, diz o estudo.

Em janeiro de 2016, 40 presos escaparam do Complexo Penitenciário de Curado, no Recife, após detentos explodirem um dos muros da unidade.

Em julho de 2020, 27 detentos fugiram do Presídio em Limoeiro, no Agreste, após outra explosão de muro.

Ainda em 2020, cinco homens portando fuzis tentaram resgatar detentos no Presídio de Itaquitinga, na Mata Norte, entrando em confronto com guardas que frustraram a ação.

No mesmo presídio, inaugurado em 2018, outras fugas já haviam ocorrido em fevereiro de 2019, em maio de 2019, em março de 2020 e posteriormente em junho de 2021.



Cenários

Quando comparadas com outras organizações criminosas atuantes no Brasil, as facções criminosas pernambucanas apresentam-se com relevância moderada no cenário nacional.

O CLS se destacou, sendo considerado com relevância alta. Já o PCC de Pernambuco apresentou relevância média nacionalmente, enquanto o BDU foi avaliado com relevância baixa.

No cenário criminal intraestadual de Pernambuco, avaliado em junho de 2025, o CLS apresenta relevância alta, como ator criminoso que “desponta no estado pela maior influência no narcotráfico de áreas importantes, como Porto de Galinhas e no Recife e sua Região Metropolitana, sobretudo quando em comparação com os demais grupos criminosos”.

O PCC também apresenta “relevância alta”, com destaque para sua importância na logística do narcotráfico de grande escala, porém com menor influência territorial nas zonas mais relevantes para o narcotráfico de varejo pernambucano atualmente.

O BDU apresenta “relevância média” em Pernambuco, pois, embora reúna membros e lideranças de diversos grupos criminosos locais, com representatividade territorial no narcotráfico de diversas regiões do estado, ainda é um grupo novo, pouco coeso e dependente do apoio de outras facções criminosas (principalmente do PCC) para realizar seus negócios ilícitos.

Outras organizações criminosas atuantes no estado, como diversos grupos pequenos pernambucanos, não atingiram os requisitos mínimos de relevância para adentrar o trabalho.

“Sendo assim, embora historicamente dominado por uma miríade de grupos autóctones (surgidos na região), o estado vem, desde o final da década de 2010, experimentando processos ainda incipientes de integração criminal e concentração de capitais ilícitos, impulsionados pela aproximação de facções nacionais”, diz o estudo.

“A adoção da simbologia do CV pelo CLS e a aproximação do BDU com o PCC exemplificam essa nova rede de alianças, que tendem a gerar concentração da criminalidade organizada pernambucana em menos polos, ainda que com manutenção das siglas locais”, aponta o levantamento.

O estudo aponta, ainda, uma perspectiva no estado. Segundo o levantamento, o Comando Litoral Sul “tende a permanecer como principal facção criminosa de Pernambuco, valendo-se, sobretudo, da sua proximidade com o CV, que a partir de células em outros estados pode fornecer apoio logístico e material para a condução do narcotráfico”.

No entanto, o levantamento faz uma ponderação: Segundo a Abin, a recente criação do BDU e o apoio por parte do PCC a esse novo grupo demonstram que outros criminosos estariam dispostos a desafiar a prevalência do CLS nas áreas mais relevantes para o narcotráfico.

“Tal cenário tem a capacidade de produzir conflitos entre grupos criminosos e impactar os índices de segurança pública em Pernambuco”, afirma.

Cenário nacional

A Abin também aponta a situação do PCC no território brasileiro. A presença de células da facção paulista com atuação relevante foi identificada em 22 Unidades da Federação (UF), sendo a mais relevante em seis estados: São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul, Roraima e Piauí) e disputando em igualdade em outros quatro: Alagoas, Goiás, Pernambuco e Tocantins.

A forte presença territorial do grupo nessas áreas sugere foco em manter a denominada Rota Caipira sob sua influência, garantindo acesso e conexão entre as fronteiras com o Paraguai e a Bolívia e o núcleo central de atuação do PCC, estabelecido na região Metropolitana de São Paulo e na Baixada Santista.

A Rota Caipira consiste na região formada pelo interior paulista, triangulo mineiro e sul goiano, eixo central para logística do narcotráfico internacional, por conectar os países produtores (Paraguai, Bolívia, Peru e Colômbia) a capital de São Paulo, grande polo de consumo e de conexão para enviar a droga a outras partes do Brasil e do mundo.

Uma das principais características da atuação nacional do PCC é o foco na presença em pontos estratégicos de rotas logísticas para o tráfico de entorpecentes, muitas vezes abrindo mão do controle territorial ostensivo de pontos de venda de entorpecentes em grandes centros urbanos.

“Tal situação é verificada em diversos estados no Nordeste, como Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Ceará, onde o grupo criminoso se estabeleceu no interior dos estados, em entrepostos logísticos importantes para escoamento de drogas”, afirma.

Comando Vermelho



A presença de células do CV com atuação relevante foi identificada em 19 estados.

A análise da relevância das células estaduais do Comando Vermelho sustenta a continuidade do processo de expansão do grupo. As lideranças da facção estabeleceram parceria com criminosos das regiões Norte e Nordeste que viabilizaram progressiva disseminação do uso da denominação CV por redes de quadrilhas locais.

Esse movimento teve origem pontual e focada em alguns estados (notadamente Mato Grosso) e progressivamente se espraiou por praticamente toda a porção norte do país, gerando dinâmica de predominância do Comando Vermelho nos cenários criminais da Amazônia e do Nordeste.

A facção, hoje, encontra-se predominantemente em 7 Unidades da Federação (UF) (Rio de Janeiro, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará e Ceará) e disputa em 4 UFs (Alagoas, Goiás, Paraíba e Tocantins). Além disso, é a segunda em nível de relevância em outras 6 Unidades da Federação (Amapá, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Piauí), indicando seu foco na disputa de varejo.

No Nordeste, a facção atua de forma relevante em praticamente todos os estados, ainda que em Pernambuco a quadrilha vinculada não utilize necessariamente a denominação Comando Vermelho.

Atualmente, a expansão do Terceiro Comando Puro e o rompimento com grupos locais, em especial o Sindicato do Crime no Rio Grande do Norte, contiveram e tensionaram a presença do Comando Vermelho na região.

Três forças



Nos cenários tripolares, há presença de três organizações criminosas consideradas relevantes na UF. Esse é o cenário criminal mais comum no Brasil, presente em 9 estados: Acre, Amapá, Goiás, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia e Roraima.

O PCC e o CV coexistem, direta ou indiretamente, com uma terceira facção em todos os estados com cenário tripolar.

A presença indireta ocorre no Amapá, onde o PCC opera em aliança com a Família Terror do Amapá (FTA), e em Pernambuco, onde o CV exerce influência por meio da aliança com o Comando Litoral Sul (CLS).

Nos demais estados há presença relevante de células das duas principais organizações criminosas brasileiras. Além do CV e PCC, a terceira facção com relevância significativa atuante nessas UFs, em regra, é originária do próprio estado.

As exceções são Minas Gerais e Roraima, onde as organizações criminosas relevantes que não são células do PCC ou CV têm origem em territórios limítrofes aos respectivos estados.

Em Minas Gerais, há presença relevante do Terceiro Comando Puro (TCP), facção de origem carioca, e em Roraima há presença de grupos criminosos de origem venezuelana.

A análise dos dados demonstra que essa terceira organização criminosa normalmente se alia ao CV ou ao PCC, principalmente nos primeiros anos de surgimento, com objetivo de conter o avanço no estado pela facção nacional rival. Porém, as alianças encontram dificuldade de manutenção em um longo prazo.

Dos nove estados com cenário tripolar, Acre, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Rondônia apresentam contexto criminal em que as três facções relevantes mantêm relação de rivalidade entre si.

No Amapá, Pará e Pernambuco, a terceira facção é aliada do CV ou PCC. Já em Goiás, a terceira organização criminosa mantém relação de neutralidade com o PCC e rivalidade com o CV. Roraima apresenta cenário sui generis em que a terceira facção mantém neutralidade com PCC e CV.

