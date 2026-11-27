A Justiça determinou que a Auto Viação Progresso garanta a oferta de passagens gratuitas e com desconto para idosos em viagens intermunicipais com origem ou destino em Garanhuns, no Agreste. A decisão impede que a empresa estabeleça restrições não previstas em lei para dificultar o acesso ao benefício e prevê multa diária de R$ 5 mil em caso de descumprimento.

A determinação foi mantida pela Vara da Fazenda Pública de Garanhuns, que rejeitou um recurso apresentado pela empresa. A decisão confirma uma condenação em ação civil pública movida pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE), que tramita desde 2016. A Auto Viação Progresso já apresentou um novo recurso ao Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

Pelo Estatuto da Pessoa Idosa, pessoas com 65 anos ou mais e renda de até dois salários mínimos têm direito a duas vagas gratuitas por veículo no transporte coletivo interestadual e intermunicipal, conforme a legislação aplicável. Quando essas vagas estiverem ocupadas, os demais passageiros que atendam aos critérios têm direito a desconto de, no mínimo, 50% no valor da passagem.

A ação foi motivada por reclamações de passageiros que procuraram a 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Garanhuns. Segundo os relatos apresentados ao MPPE, a empresa restringia a concessão da gratuidade a determinados dias e horários. Também deixava de oferecer o desconto de 50% quando as duas vagas gratuitas já estavam ocupadas.

Além de determinar o cumprimento das regras, a Justiça estabeleceu que a Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal (EPTI) realize fiscalizações contínuas nas operadoras de transporte. O órgão deverá apresentar relatórios a cada seis meses, informando as inspeções realizadas e eventuais medidas punitivas adotadas.

A decisão também acolheu o pedido de condenação da Auto Viação Progresso ao pagamento de R$ 100 mil por dano moral coletivo. O valor deverá ser destinado ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos.



O Diario de Pernambuco entrou em contato com a Auto Viação Progresso e aguarda um posicionamento.