Em visita à sede do Diario de Pernambuco, nesta sexta-feira (27), o embaixador do Japão no Brasil, Yasushi Noguchi, destacou o fortalecimento dos laços diplomáticos, acadêmicos e econômicos entre o país asiático e o estado. Cumprindo agenda oficial no Recife pela primeira vez, Naguchi participa da 30ª Feira Japonesa na capital pernambucana, que começa neste sábado (28). Ao Diario, o embaixador apontou caminhos para ampliar o intercâmbio de jovens, atrair investimentos para o Porto de Suape e expandir a presença de empresas de tecnologia japonesas no ecossistema do Porto Digital.

Para Noguchi, a forte adesão do público jovem à cultura pop japonesa, impulsionada por animes e mangás, é um ativo estratégico para a diplomacia do país. "Essa imagem muito positiva sobre o Japão para jovens brasileiros é muito importante para a nossa diplomacia. Queremos que mais brasileiros e pernambucanos desfrutem da culinária e da cultura japonesa", afirmou à reportagem.

Segundo o embaixador, o acordo bilateral de isenção de vistos já apresenta resultados expressivos, com mais de 110 mil brasileiros viajando ao Japão no último ano. Além disso, o governo japonês aposta na recém-lançada iniciativa do Working Holiday (férias de trabalho), que permite a jovens brasileiros e japoneses residirem por até um ano no país parceiro para trabalhar e estudar. "Esse chamado 'feriado de trabalho' agora está começando. Isso também ajudaria muito no intercâmbio entre Japão e Brasil, sobretudo entre os jovens. Esperamos que mais brasileiros viajem ao Japão não só uma vez, mas muitas vezes", destacou.

A aproximação entre a embaixada e o consulado no Recife, o único do Nordeste, tem intensificado a divulgação de bolsas de estudo governamentais e da Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA), buscando ampliar o alcance dessas oportunidades na região. "Queremos fazer mais esforços para fazer os brasileiros conhecerem como funcionam as bolsas para estudar no Japão", disse.

Ainda no que se refere ao campo acadêmico, Yasushi Noguchi ressaltou o papel do Instituto Keizo Asami (iLIKA), na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), como um centro de referência para estudos sobre doenças tropicais e monitoramento viral, em articulação com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A parceria envolve ainda laboratórios da Universidade de Nagasaki instalados na UFPE e um novo acordo com a Universidade Municipal de Osaka. "O Instituto Keizo Asami é um centro hub para o desenvolvimento de recursos humanos e pesquisadores para doenças tropicais. Essa parceria entre a UFPE e as universidades japonesas é muito forte", avaliou Noguchi.

Na área de inovação, o embaixador apontou o potencial de conexão entre startups pernambucanas e corporações japonesas por meio da JICA e da JETRO, órgão oficial de promoção comercial do Japão, equivalente à ApexBrasil. À reportagem, ele citou como exemplo de atuação a japonesa NTT Data, no Porto Digital, que absorve engenheiros de informática locais para o desenvolvimento de software.

Noguchi também lembrou que o Brasil e o Japão iniciaram recentemente um diálogo bilateral em Tóquio, focado em Inteligência Artificial (IA), somado a uma força-tarefa criada pela Câmara de Comércio Brasil-Japão em São Paulo. "A NTT Data está fazendo investimento aqui no Porto Digital no âmbito de software, contando com talentos e engenheiros de informática aqui do Recife. Por meio desses recursos e do diálogo bilateral, queremos aumentar nossa cooperação na área de Inteligência Artificial", frisou.

Cooperação com Pernambuco

Os aportes financeiros japoneses na infraestrutura pernambucana também estiveram na pauta. Noguchi destacou a participação acionária relevante da japonesa Mitsui na distribuição de gás natural no Estado, por meio da Copergás, em que detém cerca de 50% de participação — além do financiamento de R$ 400 milhões concedido pela JICA, em 2023, para projetos de melhoria na transmissão de energia elétrica. "Esse tipo de negócio também ajuda no desenvolvimento da economia de Pernambuco", pontuou.

Antes da visita ao Diario de Pernambuco, o embaixador se reuniu com a governadora em exercício Priscila Krause (PSD). Questionado sobre o teor da conversa com a gestora estadual, Noguchi comentou que abordou o acompanhamento de um acordo recente voltado à inclusão de pessoas com deficiência, executado pela JICA, investimentos no setor manufatureiro e o futuro do Complexo Industrial Portuário de Suape.

De acordo com o embaixador, Priscila Krause enfatizou a busca por parcerias tecnológicas para modernizar o porto. "Ela enfatizou muito a importância de Suape e uma possível cooperação entre o Japão e Pernambuco sobre automatização e descarbonização portuária. Recentemente, uma delegação brasileira, incluindo representantes de Suape, visitou o Japão para conhecer como funcionam os nossos portos na robotização e na descarbonização. Esperamos que, por meio dessa missão, aumente essa cooperação com Pernambuco", concluiu.