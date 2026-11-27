Orientações sobre prevenção do câncer de próstata, aferição de pressão arterial e medição de glicose serão oferecidas gratuitamente neste domingo (29), no Recife Antigo. A ação, promovida pela Fundação Manoel da Silva Almeida (FMSA), responsável pelo Hospital Maria Lucinda, será realizada das 8h às 12h, na Avenida Marquês de Olinda, nº 11, próximo ao Marco Zero.

A iniciativa integra a campanha Novembro Azul e contará com a participação de médicos, enfermeiros e profissionais de enfermagem. Além dos atendimentos, o público poderá participar de um quiz com chute a gol sobre saúde masculina e concorrer a brindes.