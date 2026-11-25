A edição comemorativa ocupará a Rua do Bom Jesus, a Praça do Arsenal da Marinha, a Torre Malakoff e a Rua do Observatório. Entre as atrações estão apresentações de tambores japoneses, grupos musicais, atividades ligadas a anime e mangá, oficinas, gastronomia e demonstrações de artes marciais.

A 30ª edição da Feira Japonesa do Recife será realizada neste fim de semana, nos dias 28 e 29 de novembro, com programação gratuita no Bairro do Recife. O evento chega a três décadas de trajetória reunindo manifestações tradicionais do Japão, música, artes marciais e cultura pop.

A história do evento começou em 1997, por iniciativa da Associação Nordestina de Ex-Bolsistas e Estagiários no Japão (ANBEJ). A feira foi idealizada por Zélia de Faria Neves e surgiu como uma iniciativa de divulgação da cultura japonesa e aproximação entre os dois países.

Ao longo dos anos, a programação passou a reunir admiradores da cultura oriental e visitantes interessados em conhecer suas tradições.

A trajetória teve uma interrupção no formato presencial em 2020, quando a pandemia de Covid-19 levou à realização da 24ª edição pela internet. Naquele ano, o tema foi a carpa japonesa, símbolo associado à coragem e à determinação. A feira voltou a ocupar as ruas do Recife Antigo nas edições seguintes.

A relação entre Pernambuco e o Japão é anterior ao festival, já que a imigração japonesa no estado começou em 1918, com a chegada de Asanosuke Gemba, apontado como o primeiro japonês a se estabelecer em terras pernambucanas. A Associação Cultural Japonesa do Recife, fundada em 1972, também teve papel na preservação e divulgação dessa herança, por meio de atividades culturais, esportivas e de ensino da língua japonesa.

Na edição de 2026, a proposta é celebrar os 30 anos com o tema Ikigai, conceito japonês relacionado ao propósito de vida. A ideia é abordar a busca por sentido e equilíbrio a partir do encontro entre aquilo que uma pessoa ama, suas habilidades, as necessidades do mundo e as possibilidades de sustento.

Além das apresentações culturais, o público poderá encontrar espaços de gastronomia japonesa, produtos, colecionáveis, artigos de decoração e moda. A programação também prevê desfile de cosplay e oficinas de kokedama, abajur de origami, mizuhiki e tako (pipa). As oficinas terão cobrança à parte. Uma exposição especial organizada pela ANBEJ vai apresentar a trajetória da feira desde a primeira edição.

Programação cultural

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No sábado (28), as atividades começam ao meio-dia, com apresentação de Takeshi Nishimura e do grupo Ren Taiko Recife. A agenda inclui ainda palestras sobre shiatsu e do-in, práticas de alongamento, atividades infantis e um quiz especial sobre os 30 anos do evento.

À tarde e à noite, estão previstas apresentações musicais de Takeshi Nishimura e do Grupo Izanagui, além de uma apresentação coletiva de encerramento.

No domingo (29), a programação começa às 10h. Um dos destaques será a cerimônia oficial Kagami Biraki, às 11h30. Também haverá apresentações de Jampakoto, Grupo Yorunova, Grupo Izanagui e Ren Taiko Recife, além das finais do Campeonato de Hashi, disputa que envolve o uso dos tradicionais palitos japoneses, e demonstrações de artes marciais.

A programação de anime e mangá estará presente nos dois dias, ampliando o espaço dedicado à cultura pop japonesa.

Serviço

30ª Feira Japonesa do Recife

Datas: 28 e 29 de novembro de 2026.

Sábado: das 12h às 21h.

Domingo: das 10h às 20h.

Locais: Rua do Bom Jesus, Praça do Arsenal da Marinha, Torre Malakoff e Rua do Observatório, no Recife Antigo.

Entrada: gratuita.

Realização: Associação Nordestina de Ex-Bolsistas e Estagiários no Japão (ANBEJ).

