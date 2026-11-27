De acordo com o comunicado da presidência da Casa, uma denúncia já foi formalmente encaminhada aos órgãos e autoridades competentes, com pedido de urgência na apuração dos fatos e na responsabilização dos autores. Paralelamente, a Superintendência Militar e de Segurança Legislativa, chefiada pelo coronel Ely Jobson Bezerra de Melo, ampliou o esquema de proteção voltado às parlamentares .

A presidência da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) informou que adotou medidas para proteger a integridade física e a vida das deputadas Rosa Amorim (PT), além de mencionar as parlamentares Debora Almeida (PSD), Gleide Ângelo (PP) e Simone Santana (PSB), que foram alvo de ameaças de morte, na última quarta-feira (25), por meio do e-mail institucional do Legislativo.

Ainda na nota a presidência da Alepe classificou os episódios como intimidações graves e afirmou que ameaças dirigidas às parlamentares representam um ataque a todas as mulheres, ao Poder Legislativo e à democracia. Além disso, Álvaro Porto manifestou solidariedade às deputadas e destacou a legitimidade dos mandatos.

“Minha solidariedade e meu apoio integral às parlamentares. Seus mandatos foram conferidos pelo voto popular e serão exercidos com toda a liberdade que a democracia garante. Ninguém vai calar, intimidar ou constranger as mulheres eleitas pelo povo de Pernambuco.”

A Casa Legislativa salientou ainda que, além de concentrar esforços para resguardar a segurança das cinco parlamentares, exige-se o esclarecimento do caso e a punição dos responsáveis. “A Assembleia Legislativa de Pernambuco tomará todas as medidas ao seu alcance para proteger as parlamentares ameaçadas. Cobraremos rigor e celeridade na investigação”.

O que aconteceu

A deputada estadual Dani Portela denunciou, na noite da última quinta-feira (26), ameaça de morte recebida no e-mail institucional. De acordo com a mensagem divulgada pela parlamentar nas redes sociais, um remetente de identidade desconhecida faz afirmações de cunho misógino e racista, prometendo atentar contra a vida da parlamentar até o fim desta semana. Além de Portela, as ameaças também foram direcionadas para Rosa Amorim, além de mencionar as parlamentares Debora Almeida, Gleide Ângelo e Simone Santana.

Em nota enviada à imprensa, Dani Portela enviou a reprodução da íntegra do e-mail com as ameaças. A mensagem classifica as parlamentares como "verdadeiras prostitutas, duas delas sendo macacas que, há algumas décadas, estariam sendo estupradas em uma senzala".

Nas redes sociais, as demais deputadas emitiram notas repudiando a ação. Débora Almeida ressaltou que o teor do e-mail ultrapassa a crítica política e frisou que se trata de uma postura "racista e misógina". A parlamentar também apontou que as ameaças são uma tentativa de silenciamento.

Gleide Ângelo exigiu proteção imediata. "Quem fez essas ameaças precisa ser identificado com urgência, preso e responsabilizado. É inadmissível que alguém se sinta à vontade para aterrorizar mulheres dentro de casa, no trabalho ou no exercício de um mandato", escreveu. Simone Santana classificou o episódio como "gravíssimo" e também pediu uma apuração rigorosa do caso.

Já a deputada Rosa Amorim afirmou que a Polícia Federal e as demais autoridades competentes já foram acionadas. "É uma tentativa criminosa de nos intimidar, de nos afastar dos espaços de poder. Eu não vou fingir que uma ameaça assim não assusta, mas já fui ameaçada antes. E afirmo: Não vão nos silenciar".



