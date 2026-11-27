O Ministério Público Federal (MPF) instaurou um procedimento administrativo para acompanhar a situação dos quatro elevadores do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Aberto pelo procurador da República Edson Virgínio Cavalcante Júnior na última quinta-feira (26), o procedimento tem o objetivo de acompanhar as medidas adotadas pela instituição de ensino para a recuperação e o funcionamento dos equipamentos.



Também são cobradas medidas alternativas de acessibilidade durante o período de inoperância do sistema de transporte vertical do edifício. Construído no início dos anos 1960, o CFCH é o prédio mais alto da UFPE, com 15 andares, abrigando as graduações em Antropologia e Museologia, Arqueologia, Ciências Geográficas, Sociologia, Ciência Política, Filosofia, História e Psicologia.



De acordo com estudantes desses cursos, contudo, as atividades no prédio estão severamente comprometidas pelas constantes quebras dos elevadores. No oitavo período de História, Mariana Lins conta que mal utilizou a estrutura do CFCH durante a graduação.



“As aulas migraram para o Niate [Núcleo Integrado de Atividades de Ensino], um prédio que está apoiando a gente justamente por causa da ausência dos elevadores. O meu andar, de História, é o décimo primeiro e o acesso fica impossível sem elevadores”, afirma.



Mariana conta que, para além do desconforto, não consegue encarar tantas escadarias em razão da síndrome vasovagal, condição que pode levar a desmaios em caso de esforço excessivo. “Depois de estagiar, virei voluntária do LAPEH [Laboratório de Pesquisa e Ensino de História], que agora tenta manter as atividades de forma online. Claro que nem tudo é possível desse jeito”, lamenta.



Às vésperas de concluir o curso, Iury Francisco, de 23 anos, estudante do nono período de História, também relata os prejuízos provocados pela falta de funcionamento dos equipamentos. Segundo ele, desde que ingressou na universidade, em 2021, os problemas com os elevadores se agravaram.



O estudante lembra que, no início da graduação, as turmas chegaram a ocupar salas do primeiro e do segundo andar em um sistema de revezamento com outros cursos. "Presenciei um simpósio realizado no CFCH em que uma estudante cadeirante, que tinha vindo da Paraíba, não conseguiu participar, porque não tinha como subir", conta.

Iury também critica o que considera uma desigualdade na distribuição de investimentos entre os prédios da instituição. Na avaliação dele, os espaços ligados às Ciências Humanas acabam recebendo menos atenção, enquanto outras áreas contam com estruturas mais bem cuidadas.

“Parece que há uma visão de que as humanidades não dão retorno direto para a sociedade, o que é um grande equívoco. Com certeza, isso nos desestimula como estudantes”, completa.

Medidas

Questionada pela reportagem, a UFPE se posicionou sobre a situação dos elevadores por meio de nota. De acordo com a instituição, dos quatro elevadores do CFCH, dois estão funcionando, sendo eles os equipamentos denominados como 02 e 09. A instituição reconhece que ambos apresentam funcionamento intermitente, com instabilidades operacionais.

Segundo a universidade, um processo licitatório em andamento prevê a substituição dos dois elevadores. Um terceiro elevador, identificado como "01", encontra-se inoperante e também tem substituição integral prevista pela licitação.

Por fim, o Elevador 29 "está em fase de recuperação, com instalação de componente eletrônico programada para as 17h desta sexta-feira (27/11), seguida da realização de testes operacionais e de segurança", diz a nota.

A UFPE informou que atua, por meio da Superintendência de Infraestrutura (SINFRA), tanto na recuperação dos equipamentos existentes, buscando restabelecer as condições de funcionamento, quanto na implementação de uma solução definitiva, mediante a substituição integral dos elevadores que apresentam problemas recorrentes.

"Por meio do Contrato nº 39/2026, firmado com a empresa TCM Grupo Serviços Ltda., foram realizadas inspeções técnicas, diagnósticos individualizados, serviços de recuperação, substituição de componentes eletrônicos e testes operacionais. Essas intervenções possibilitaram o restabelecimento do funcionamento dos elevadores 02 e 09, ainda que de forma intermitente. Entretanto, conforme avaliação técnica da empresa responsável pela manutenção, os equipamentos apresentam problemas recorrentes, associados ao envelhecimento e à obsolescência de seus sistemas, cuja solução definitiva depende da renovação integral dos respectivos conjuntos tecnológicos", acrescenta o posicionamento.

Paralelamente às ações de manutenção, a Universidade contratou consultoria especializada e independente para realizar o diagnóstico dos equipamentos e desenvolver os projetos técnicos necessários à substituição integral dos elevadores 01, 02 e 09.

"A UFPE está concluindo o planejamento para a contratação dos novos equipamentos, com previsão de finalizar o processo de contratação até dezembro de 2026. A expectativa é iniciar a instalação de, pelo menos, um dos novos elevadores até agosto de 2027.

É importante destacar que os equipamentos serão fabricados sob medida, considerando as características estruturais e técnicas do edifício. Dessa forma, não se trata de uma aquisição de equipamentos disponíveis para pronta entrega, o que exige prazo específico para fabricação, fornecimento e instalação", acrescenta o posicionamento.