Em busca de promoções da Black Friday, consumidores movimentaram as lojas do Recife desde as primeiras horas desta sexta-feira (27). Para atender à alta demanda, os estabelecimentos comerciais abriram mais cedo e funcionam em horário estendido. A estratégia busca atrair clientes interessados em aproveitar os descontos e antecipar as compras de fim de ano.



A equipe de reportagem do Diario de Pernambuco esteve no Shopping Tacaruna, em Santo Amaro, na área central do Recife, onde o expediente será estendido até às 23h. A superintendente do centro de compras, Sandra Arruda, explica que a data faz parte da Best Week, que segue com ofertas de até 70% em segmentos do varejo até o domingo (29).



"Tivemos promoções a semana toda, mas nessa sexta as lojas intensificaram os descontos. Nós estamos muito otimistas em relação ao crescimento de vendas neste ano", conta. Ela detalha que os segmentos que devem registrar mais fluxo de vendas são eletrodomésticos, eletroeletrônicos, itens de decoração natalina e presentes.



A costureira Jeane Monteiro, de 55 anos, compareceu ao local após ser atraída por preços ofertados em anúncios nas redes sociais. "Vi alguns descontos que apareceram no meu celular e resolvi olhar os preços. Estou conferindo para ver se vale a pena. Pretendo comprar um liquidificador, porque estou precisando", relata.

A contadora Cláudia Caetano, de 58 anos, foi a dois shoppings, além do Centro do Recife, em busca de um ar-condicionado de 12.000 BTUs e de um celular para a filha, e afirmou não ter encontrado descontos relevantes.



"Hoje andei bastante em busca de promoções, mas não tem nada de Black Friday. Esperava preços melhores. Ainda estou pesquisando na esperança de encontrar valores que realmente valham a pena", desabafa.



Já o motorista Gilberto Barbosa, 69 anos, conseguiu sair do shopping levando uma geladeira. "Achei os preços bem em conta. Por isso resolvi comprar uma geladeira nova. O segredo é pesquisar, porque por aí tem Black Friday e tem Black Fraude".

A designer Franciele Monteiro avalia que o período promocional já contemplou preços melhores em anos anteriores. "Vim comprar itens de decoração natalina e eletrodomésticos. Acredito que já houve maiores descontos em outros anos, mas se pesquisar e garimpar dá para encontrar preços legais", detalha.

A funcionária pública Vera Carmen, de 53 anos, aproveitou a Black Friday para comprar um ventilador. "Como o calor está grande em Pernambuco, vim comprar um ventilador. Esse é o segundo shopping que entrei hoje para pesquisar preços e conseguir encontrar um bom desconto".

O calor também trouxe aumento nas vendas de itens de moda praia na Black Friday. A gerente da loja Via Sol, Andressa Nogueira, estima o crescimento de 20% em relação ao faturamento do período promocional de 2025.

"Além da Black, tem o calor, que faz as pessoas irem às praias. Com isso, a gente tem aumentado a saída das roupas e as nossas novas coleções estão chegando já para suprir essa demanda. A gente veio com um novembro um pouquinho mais lento, mas que tem melhorado agora no final", projeta.

