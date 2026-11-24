O aumento da demanda por produtos de climatização ocorre em meio à intensificação do calor no estado, potencializado pela atuação do fenômeno climático El Niño e por massas de ar quente e seco. Segundo registros da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), as temperaturas têm ultrapassado os 40°C em áreas do Sertão.

As altas temperaturas registradas em Pernambuco têm impulsionado a procura por ventiladores e aparelhos de ar-condicionado às vésperas da Black Friday. No Recife, uma das empresas consultadas pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) já registrou crescimento de 70% nas vendas desses equipamentos.

A CDL Recife aponta um aumento na procura por aparelhos de ar-condicionado e ventiladores na capital pernambucana neste período promocional. De acordo com o presidente da entidade, Fred Leal, a expectativa é de crescimento nas vendas.

“Durante sondagem da CDL com algumas redes varejistas, notamos a ampliação dos negócios em relação a esses equipamentos que ajudam a amenizar a intensidade da sensação térmica. Há um otimismo nesse segmento. Teve empresa que já registrou aquecimento de 70% nas vendas”, afirma.

No cenário nacional, a Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento (Abrava) projeta que, até o final de 2026, o setor de climatização alcance um faturamento de R$ 55,62 bilhões, com crescimento de 19,8% em relação a 2025.

Variação de preços



De acordo com o um levantamento do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Pernambuco (Procon-PE) pré-Black Friday, um mesmo ventilador de 40 centímetros apresentou preços entre R$ 198 e R$ 423,60, registrando uma variação de 113,94% entre uma loja e outra.



Já um aparelho de ar-condicionado de 9.000 BTUs foi encontrado por valores de R$ 1.999 a R$ 2.899, diferença de 45,02%.

O que observar na hora de escolher um ar-condicionado

O diretor da Padron Ar Condicionado e técnico em refrigeração, Flavio Neves, orienta que, na hora de escolher um ar-condicionado, além do preço, é necessário avaliar se o aparelho é adequado ao ambiente. Devem ser observados fatores como a incidência direta do sol, a quantidade de pessoas no cômodo, o número de aparelhos eletrônicos e a qualidade do isolamento térmico das paredes e do teto da residência.

“Muitas pessoas compram um ar-condicionado de menor potência para economizar na aquisição, mas acabam tendo um equipamento que trabalha constantemente no limite, demora para refrigerar o ambiente e pode consumir mais energia. A dica é: antes de aproveitar uma promoção, procure orientação técnica. Um aparelho barato pode acabar saindo caro quando não atende à necessidade do ambiente”, frisa.

Considerando que Pernambuco registra temperaturas elevadas na maior parte do ano, Flavio destaca as referências iniciais de BTUs que devem ser adotadas de acordo com o tamanho do cômodo. Veja abaixo:

Até 9 m² – 7.000 a 9.000 BTUs

De 10 a 15 m² – 9.000 a 12.000 BTUs

De 16 a 20 m² – 12.000 a 18.000 BTUs

De 21 a 25 m² – 18.000 BTUs

De 26 a 30 m² – 18.000 a 24.000 BTUs

Ele ressalta que essas referências são estimativas e não substituem um cálculo de carga térmica. A exposição solar, o pé-direito, as janelas e a ocupação do ambiente podem exigir uma potência maior.

Para economizar energia, o ideal é optar por um aparelho que possua tecnologia inverter, que ajusta a velocidade do compressor conforme a necessidade de refrigeração, evitando sucessivos ciclos de liga e desliga. Também é importante observar o Selo Procel, que permite identificar equipamentos mais eficientes do ponto de vista energético, além da etiqueta do Inmetro, que possibilita comparar o consumo de energia entre os modelos.

No Recife, uma instalação convencional de ar-condicionado split de 9.000 a 12.000 BTUs custa entre R$ 450 e R$ 800. Neves ressalta que é fundamental perguntar ao técnico o que exatamente está incluído no orçamento, como tubulação, suporte, isolamento, dreno, mão de obra, vácuo e testes.

“O consumidor deve desconfiar de orçamentos muito abaixo do mercado, principalmente quando não existe uma descrição clara do serviço”, alerta.