A prefeita de Olinda, Mirella Almeida (PSD), anunciou, na última quarta-feira (25), o envio de um projeto de lei à Câmara Municipal de Olinda com proposta de complementação do reajuste salarial para os servidores efetivos e pensionistas do município. Segundo Almeida, a medida busca assegurar um ganho acima da inflação, alcançando o percentual total de 4,33%.
De acordo com o comunicado divulgado pela gestora municipal em uma rede social, a iniciativa dá sequência a outras medidas voltadas ao funcionalismo público municipal, como o reajuste de 5,4% para os professores e o aumento de 14% no ticket alimentação.
Além disso, na publicação, a prefeita destacou o papel desempenhado pelos trabalhadores da administração municipal na manutenção dos serviços ofertados à população. "Reconhecemos a importância de quem está diariamente na linha de frente, trabalhando para que os serviços públicos cheguem à nossa população", afirmou.
Na mesma publicação, Mirella Almeida também reforçou que a política de valorização do funcionalismo integra a estratégia de gestão voltada à cidade como um todo. "Valorizar os nossos servidores é também cuidar de Olinda e de todos os olindenses!", finalizou.