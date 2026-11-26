A prefeita de Olinda, Mirella Almeida (PSD), anunciou, na última quarta-feira (25), o envio de um projeto de lei à Câmara Municipal de Olinda com proposta de complementação do reajuste salarial para os servidores efetivos e pensionistas do município. Segundo Almeida, a medida busca assegurar um ganho acima da inflação, alcançando o percentual total de 4,33%.

De acordo com o comunicado divulgado pela gestora municipal em uma rede social, a iniciativa dá sequência a outras medidas voltadas ao funcionalismo público municipal, como o reajuste de 5,4% para os professores e o aumento de 14% no ticket alimentação.