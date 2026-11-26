O desmatamento foi identificado durante uma fiscalização realizada em outubro de 2021, que resultou no embargo da área e na aplicação de uma multa administrativa. Mesmo após a proibição de uso do terreno, novas vistorias do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) constataram que o local continuava sendo utilizado para atividades agropecuárias.

Um proprietário rural foi condenado pela Justiça Federal a recuperar 46,682 hectares de Caatinga desmatados sem autorização ambiental na zona rural de Pesqueira, no Agreste de Pernambuco. Além de restaurar a vegetação nativa, o responsável terá que pagar R$ 100 mil em indenização pelos danos ambientais. A sentença foi proferida pela 28ª Vara Federal de Pernambuco.

Segundo os autos, a área desmatada foi destinada ao cultivo de milho, capim-buffel e palma forrageira, utilizados na alimentação do gado leiteiro. A ação civil pública foi ajuizada pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE), com posterior participação do Ibama no processo.

Na decisão, a Justiça determinou que o pagamento da multa administrativa não substitui a obrigação de recuperar o próprio local degradado. Também estabeleceu que a compensação ambiental em outra área ou município não elimina o dever de restaurar a vegetação atingida.

O proprietário deverá manter a área cercada e apresentar ao Ibama, no prazo de 60 dias, um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), com medidas para o replantio de espécies nativas da Caatinga.

Até a recuperação ambiental, ficam proibidas atividades agropecuárias, construções e novos desmatamentos no terreno embargado. A restrição também se estende às demais áreas de vegetação nativa da propriedade que não tenham autorização ambiental para intervenção.

Para estabelecer o valor da indenização, a sentença considerou os danos ambientais durante o período em que a área permaneceu degradada e os prejuízos que persistem mesmo após eventuais medidas de reparação. O cálculo utilizou ferramentas técnicas de estimativa de danos ambientais, incluindo uma calculadora de carbono baseada em dados de satélite.