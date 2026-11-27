De acordo com o texto, o ajuste orçamentário se destina a reforçar dotações consideradas insuficientes para cobrir despesas de custeio e pessoal da Casa, o que inclui verbas vinculadas ao funcionamento da atividade parlamentar, como a Cota para o Exercício de Atividade Parlamentar (Ceap). Contudo, a suplementação, de acordo com a publicação, não representa acréscimo ao teto geral do Orçamento Fiscal vigente para o exercício de 2026.

O Governo de Pernambuco abriu crédito suplementar no valor de R$ 2,5 milhões ao Orçamento Fiscal do Estado de 2026 em favor da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). O decreto, assinado pela governadora em exercício, Priscila Krause (PSD), está publicado no Diário Oficial desta sexta-feira (27) e atende ao recorte de reforço da Cota Parlamentar do Legislativo estadual e tem efeitos retroativos a 9 de novembro deste ano.

Conforme o decreto, o montante será compensado mediante anulação ou dedução de outras dotações já disponíveis, com base no inciso III do § 1.º do art. 43 da Lei Federal n.º 4.320. A medida aponta que os recursos retirados para equilibrar a operação são provenientes da atividade de Gestão das Atividades da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, enquanto cerca de R$ 34 mil são deduzidos do projeto de Reestruturação do Arquivo e Preservação do Patrimônio da Casa.

A suplementação vem após a Alepe aprovar, em votação que durou 30 segundos, o projeto que permite aumentar em até 80% o uso das verbas de gabinete para os deputados estaduais que desempenham algum cargo na Casa Legislativa. Esse aumento passa a valer a partir de 1.º de janeiro de 2027.

Atualmente, os 49 deputados estaduais têm disponível R$ 60 mil para Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP). Esse valor é destinado a despesas exclusivamente ligadas ao exercício do mandato, como gabinete, assessoria, locomoção, comunicação e materiais de trabalho, e não é a remuneração dos parlamentares, que é R$ 29.469,99.