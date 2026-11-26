“Essa não é a primeira ameaça do tipo de recebo. Infelizmente, essa é uma ação relativamente comum, direcionada às mulheres na política, com teor muito similar entre elas. E essas ameaças têm sempre como alvo o meu corpo, a cor da minha pele, o que eu sou. A violência política de gênero e de raça é uma realidade em nosso país e precisa ser combatida com o rigor necessário, para que as mulheres, especialmente as mulheres negras, estejam protegidas ao exercer a função para a qual foram democraticamente eleitas”, disse Dani.

A deputada estadual Dani Portela (PT) denunciou, nesta quinta-feira (26), uma ameaça de morte recebida em seu e-mail institucional. De acordo com a mensagem divulgada pela parlamentar, um remetente de identidade desconhecida faz afirmações de cunho misógino e racista, prometendo atentar contra a vida da parlamentar até o fim desta semana. As ameaças também têm como alvo a deputada Rosa Amorim (PT), além de mencionar as parlamentares Debora Almeida (PSD), Gleide Ângelo (PP) e Simone Santana (PSB).

A deputada afirmou ainda que acionou a presidência e a Superintendência de Inteligência da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), além de registrar um Boletim de Ocorrência junto à Polícia Civil de Pernambuco. “Disseminação de ameaças são atos que ferem a democracia, atinge as liberdades individuais e coletivas. Não podemos deixar isso acontecer. Não devemos ter medo ou alimentar o ódio. Seguiremos em frente, honrando a nossa luta, sem recuar”, completou.

Atual presidente da Comissão de Cidadania, Direitos Humanos e Participação Popular da Alepe, Dani Portela também foi alvo de ameaças de morte em 2022. Na ocasião, quando ainda cumpria o mandato de vereadora na Câmara Municipal do Recife, a parlamentar foi autora de um requerimento para a retirada do busto do ditador Humberto de Alencar Castelo Branco do canteiro central da ponte Castelo Branco, na Avenida Caxangá, na Zona Oeste da capital.



Trechos da ameaça

Em nota enviada à imprensa, a deputada Dani Portela enviou a reprodução da íntegra do e-mail com as ameaças. Com teor extremamente racista, classifica as parlamentares como "verdadeiras prostitutas, duas delas sendo macacas que, há algumas décadas, estariam sendo estupradas em uma senzala".

Em outro trecho do e-mail, o suspeito diz: "um revólver calibre 357 Magnum e uma banana de dinamite com um sistema de acionamento à distância. Entrarei o mais breve possível na ALEPE armado com meu revolver e com a banana de dinamite fixada no meu colete balístico. Meu filho, (NOME OMITIDO), estará com o celular à distância, pronto para ativar o mecanismo de explosão após eu ser neutralizado pelos policiais".

Alepe e Raquel Lyra repudiam episódio

Em nota divulgada poucas horas após a denúncia, a Alepe repudiou o ocorrido e afirmou que deve buscar todas as medidas cabíveis para proteger as parlamentares ameaçadas. A instituição também cobrou rigor e celeridade na investigação do caso.

"Ameaçar parlamentares pelo simples fato de serem mulheres é um ato criminoso e covarde. É um ataque às mulheres, ao Poder Legislativo e à democracia. Repudiamos essas ameaças com toda a veemência (...) Ninguém vai calar, intimidar ou constranger as mulheres eleitas pelo povo de Pernambuco", diz um trecho do comunicado, assinado pelo presidente da Alepe, Álvaro Porto (MDB).

Já a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), prestou solidariedade às deputadas e afirmou que determinou a apuração rigorosa pela Polícia Civil, além de colocar a rede de proteção à mulher do Estado à disposição das parlamentares.

"Saibam que vocês não estão sozinhas e que Pernambuco não tolera esse tipo de violência contra nenhuma pernambucana e, neste caso em especial, contra quem nos representa, pela vontade popular, na Assembleia Legislativa", diz um trecho da nota.