As informações fazem parte dos primeiros resultados da Pesquisa de Orçamentos Familiares ( POF) 2024-2025 .

Os pernambucanos gastaram mais com a saúde e reduziram as despesas para a alimentação, segundo dados divulgados, nesta sexta (27), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em todo o país, as despesas com alimentação aumentaram a participação no orçamento total das famílias de 13,1% para 14,0%, entre 2017-2018 e 2024-2025. No mesmo período, a assistência à saúde também ampliou sua fatia no orçamento no mesmo período, de 8,0% para 9,6%.

De acordo com os dados de Pernambuco, o total de despesas com a saúde passou de 6,6% para 10,8% do orçamento familiar Isso significa um aumento de 4,2%.

Na comparação com os períodos pesquisados, os gastos com alimentação tiveram redução de 17,1% para 15,7%. Isso representa uma queda de 1,4%.

Em valores médios mensais, os gastos com a saúde saíram de R$ 227,17, em 2018, e chegaram a R$ 607,93, em 2024 e 2025.

Segundo o IBGE, houve aumento de R$ 380,76 por família. Isso representa 167,6%. Os gastos com alimentação subiram de R$ 587,35 para R$ 878,71, um aumento de R$ 291,36, ou 49,6%.

No mesmo período, a despesa com a saúde, a cada mês, passou de R$ 3.442,75 para R$ 5.609,29. Isso significa um crescimento de 62,9%.

Na avaliação do IBGE, a participação no orçamento mostra que a saúde passou a ocupar uma fatia maior das despesas familiares, enquanto a alimentação perdeu espaço proporcionalmente, apesar do aumento nominal dos gastos com comida.

Entre todos os gastos com os cuidados médicos, os planos de saúde foram os principais “vilões”. Em 2018, as famílias gastavam, em média, R$ 72,99 por mês com esse tipo de serviço. Em 2024 e 2025, o valor chegou a R$ 214,93, quase três vezes mais.

A participação dos planos no orçamento familiar passou de 2,1% para 3,8%, uma alta de 1,7%.

Outros serviços também registraram aumento. O gasto médio com tratamento médico e ambulatorial passou de R$ 2,45 para R$ 30,65, enquanto os serviços de cirurgia subiram de R$ 4,63 para R$ 27,54. As despesas com exames diversos passaram de R$ 7,28 para R$ 29,20, enquanto a hospitalização foi de R$ 0,20 para R$ 13,40.

No Brasil

No Brasil, pesquisa do IBGE revela que entre famílias que ganham até dois salários mínimos, medicamentos responderam por 3,6% do orçamento total em 2024-2025, ou cerca de 45% dos gastos com saúde, contra 1,6% e 16,7%, respectivamente, na classe com ganhos superiores a 25 salários mínimos.

Os dados nacionais apontam, ainda, que os planos e seguros de saúde atingiram a marca de 4% de participação na despesa total em 2024-2025.

Entre famílias com ganhos superiores a 25 salários mínimos, esse percentual chegou a 6,0%, o equivalente a 63,0% da despesa com saúde. Na faixa de renda até dois salários mínimos, a participação foi de 1,6% e 20%, respectivamente.

Casa

Ainda conforme o IBGE, a habitação segue como grupo que mais pesa no orçamento total familiar, mas reduziu sua fatia de 27,9% para 24,9% da despesa total.

Famílias de menor renda também comprometeram fatias mais significativas com aluguel (18,2% contra 9,5% da classe de maior renda), serviços e taxas (12,3% contra 2,9%) e mobiliário e artigos para o lar (1,3% contra 0,7%).

Transporte e educação

Transporte e educação diminuíram sua participação de 14,0% para 13,2% e de 7,4% para 7,0%, respectivamente.

Outras despesas, que incluem itens como cuidados pessoais, recreação e cultura, e jogos e apostas caíram de 11,8% para 10,3%.

Entre as famílias que ganham até dois salários mínimos, a alimentação preparada em casa concentrava 80,1% das despesas com alimentação, contra 50% das famílias com ganhos superiores a 25 salários mínimos.

Entre os produtos consumidos no domicílio, o grupo de carnes, vísceras e pescados permaneceu como o principal componente (20,5%) da despesa alimentar das famílias.

A despesa média mensal total das famílias foi de R$ 7.977,43 em 2024-2025.

Na área rural (R$ 4.886,31), ela foi 38,7% inferior à média nacional, enquanto nas áreas urbanas foi 5,3% maior (R$ 8.402,01).

Habitação (36,2%), alimentação (20,9%) e educação (6,7%) pesaram mais no orçamento das famílias de menor rendimento; nas de alta renda, proporção foi de 19,1%, 8,1% e 4,8%, respectivamente.

Em 50 anos, participação da alimentação nas despesas de consumo caiu de 33,9% em 1974-1975 para 19,6% em 2024-2025.

Avaliação

A gerente da pesquisa, Luciana Santos, analisou a mudança estrutural no peso da alimentação no orçamento.

"Em 1974-1975, a alimentação representava um terço do orçamento familiar, em 2024-2025 essa parcela caiu para menos de um quinto. Não foi a alimentação que deixou de ser fundamental para as famílias, mas novos consumos foram entrando na vida das pessoas e deslocando parte do orçamento para cobri-los".

Ela ressalta ainda que embora as despesas com habitação tenham reduzido sua participação sobre a despesa total, a categoria de aluguel monetário aumentou 0,6% na média do Brasil e em todas as classes de renda analisadas.