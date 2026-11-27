O calor deve apertar em Pernambuco nesta sexta-feira (27), principalmente no Sertão, onde os termômetros podem chegar aos 42°C. A previsão também aponta temperaturas elevadas no Sertão do São Francisco, com máxima de 41°C, e no Agreste, onde a temperatura pode atingir 38°C.

De acordo com a Agência Pernabucana de Águas e Clima (Apac), no Sertão pernambucano, a mínima prevista é de 18°C, enquanto no Sertão do São Francisco os termômetros devem variar entre 25°C e 41°C. No Agreste, a temperatura fica entre 20°C e 38°C.